Guenda Goria spiazzata dal fidanzato a La Volta Buona, Caterina Balivo: ‘Sorpresa anche io’ (VIDEO)

L’infortunio di Maria Teresa Ruta ha aperto le porte di Tale e quale show alla figlia, Guenda Goria, che dalla puntata di venerdì 20 ottobre sarà protagonista del talent. All’esordio sarà impegnata nell’imitazione di Elettra Lamborghini sotto gli occhi della sorella della regina del twerk, Ginevra.

Mirko Gancitano fa la proposta di nozze a Guenda Goria alla vigilia dell’esordio a Tale e quale show

Alla vigilia dell’esordio Guenda Goria è stata ospite della trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo e in onda su Rai 1. Durante la puntata del 19 ottobre è intervenuto anche il fidanzato, Mirko Gancitano che si è inginocchiato per una proposta di nozze che ha spiazzato anche la conduttrice che ha riferito che non sapeva nulla delle intenzioni dell’ex concorrente de La Pupa e il secchione.

“Vorrei che fosse la … Volta Buona per noi” – ha riferito giocando con il titolo della trasmissione e precisando che in via spirituale si sono già sposati a Santo Domingo.

‘Ci siamo già sposati spiritualmente a Santo Domingo, ora vorrei sposarmi in chiesa nella mia Sicilia’

“Non ci siamo sposati in chiesa, come piacerebbe a me. Magari nella mia terra, nella mia Sicilia. E quindi quale miglior momento se non la nostra volta buona con Maria Teresa in collegamento e tuo papà che sicuramente ci starà guardando, per chiederti se vuoi sposarmi. É la mia prima volta”.