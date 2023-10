Tale e quale show, Maria Teresa Ruta si infortuna: la scelta in famiglia per la sostituzione

Avrebbe dovuto imitare Elettra Lamborghini nella puntata del 20 ottobre di Tale e quale show. Maria Teresa Ruta è stata costretta ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio rimediato durante le prove. Come riferito da Tv Blog la conduttrice ha rimediato una brutta botta che avrebbe provocato una lesione ad una costola.

Maria Teresa Ruta non potrà imitare Elettra Lamborghini, ko per un problema alla costola

Per tale motivo Maria Teresa Ruta non potrà esibirsi e dovrà essere sostituita. A rimpiazzarla sarà una persona che conosce benissimo. Carlo Conti ha infatti deciso di dar vita una staffetta in famiglia con Guenda Goria che prenderà il posto della madre e nell’occasione si trasformerà in Elettra Lamborghini. In passato l’ex gieffina aveva preso parte ai casting del talent di Rai 1 ma non era riuscita a superare l’ultimo step.

Guenda Goria prenderà il posto della madre dalla prossima puntata di Tale e quale show

Ora avrà l’opportunità di mostrare le sue doti artistiche nel modo più imprevisto e che sicuramente avrebbe preferito evitare. Non è chiaro se Guenda Goria sostituirà la madre fino al termine del talent o se Maria Teresa Ruta riuscirà a recuperare in tempo per partecipare alle puntate finali.