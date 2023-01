Harry in Spare racconta l’incontro piccante con Meghan nel giorno dell’anniversario della morte di Lady Diana

Pesanti attacchi, sospetti e confidenze sulla famiglia reale. Il Principe Harry non si è risparmiato nel suo libro Spare, il minore con gli inglesi che hanno preso d’assalto le librerie nonostante polemiche e divisione sulle uscite del 38enne duca di Sussex.

Il libro Spare del Principe Harry scuote la Famiglia Reale

Harry non ha trascurato dettagli piccanti sulla sua relazione con Meghan Markle nel suo racconto autobiografico dopo aver parlato della sua prima volta. Il retroscena che ha fatto più scalpore risale al 2016 dopo un periodo di lontananza. Il reale rivela che lui e Meghan hanno trascorso la notte in una delle filiali della Soho House il giorno dell’anniversario della morte della principessa Diana , e ricorda di aver aspettato “senza fiato” fuori dalla sua stanza finché non ha aperto la porta e “mi ha tirato dentro”. Abbiamo appeso un cartello “Non disturbare” sulla porta. Ma non credo che ci fosse tempo”.

L’incontro alla Soho House all’inizio della loro relazione

Il Principe ha precisato che Meghan gli aveva mandato un messaggio dicendo che era arrivata nel Regno Unito mentre lui stava deponendo fiori sulla tomba di sua madre ad Althorp con il Principe di Galles. Nel libro spiega che le aveva indicato anche come evitare incroci pericolosi e paparazzi percorrendo una strada segreta per l’hotel e un montacarichi, dove ha incontrato una sua amica di nome Vanessa che lo ha condotto alla porta della lussuosa struttura. “Mi ha tirato dentro, ha ringraziato la sua amica poi ha sbattuto velocemente la porta prima che qualcuno la vedesse”