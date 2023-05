Harry e Meghan, tragedia sfiorata: incidente stradale a New York per sfuggire ai paparazzi

L’inseguimento dei paparazzi a New York conclusosi con un incidente stradale. Il pensiero va subito alla tragica notte di Parigi in cui persero la vita Diana Spencer e l’imprenditore egiziano Dodi Al-Fayed nella galleria sotto il Ponte de l’Alma. Un dramma che ha rivissuto il figlio, il principe Harry, con un epilogo fortunatamente diverso.

Il principe Harry e Meghan Markle inseguiti dai paparazzi dopo la cerimonia di Foundation for Women

Il figlio di Re Carlo III, la moglie Meghan Markle e la madre della duchessa di Sussex, Dora, sono rimasti coinvolti in “un incidente quasi catastrofico” come quello in cui morì Lady Diana quasi 26 anni fa.

Lo ha rivelato un portavoce di Harry, citato da The Independent, secondo cui il sinistro è avvenuto dopo che il duca e la duchessa di Sussex avevano partecipato ad una cerimonia alla Foundation for Women dove Meghan era stata premiata per il suo impegno.

L’incidente ha provocato molteplici collisioni, il ricordo del tragico incidente di Lady Diana

“Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD (Dipartimento di polizia di New York)“, ha detto il portavoce. L’amico della coppia e commentatore reale Omid Scobie ha manifestato il suo pensiero su Twitter in relazione all’incidente:

“La scorsa notte, il duca e la duchessa del Sussex e Doria Ragland sono stati coinvolti in un terrificante inseguimento in macchina da parte dei paparazzi che ha coinvolto sei veicoli in un inseguimento che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.