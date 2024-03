Ida Platano risponde all’invito di Roberta Di Padua, Gemma si espone sul ritorno di Riccardo

“Se Riccardo ritornasse? Non sarebbe scioccante, è una cosa passata”. Ida Platano e Gemma Galgani sono state ospiti della puntata del 10 marzo di Verissimo. Un’intervista doppia durante la quale hanno parlato Silvia Toffanin ha stuzzicato la siciliano su un possibile ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over o come corteggiatore.

“A volte si riaprono dei momenti che sono stati dei momenti forti ma anche indimenticabili che mi fanno ancora un certo effetto. Ma quello è il passato” – ha sottolineato Ida Platano mentre Gemma Galgani ha spiegato che sarebbe preoccupata da un eventuale ritorno.

“Sicuramente lo vivrei con una certa preoccupazione. Tutto il percorso con Riccardo l’ho vissuto e so quanto è stato forte il suo malessere in quel periodo. Lei viveva un vuoto sentimentale, non c’era ciò che desiderava: l’amore che desiderava e che merita. Preferirei non rivederlo per la sua serenità“.

Ida dice no al ‘caffè sospeso’ con Roberta Di Padua

Il discorso è scivolato su Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. “Li ho visti e li vedo bene insieme. Secondo me sono simili”. Poi ha stuzzicato la tronista di Uomini e Donne sul caffè sospeso con la Roberta che a Verissimo pochi giorni fa aveva aperto ad un incontro per l’espresso. Di parere diverso Ida Platano. “Assolutamente no, non lo prenderei perché non la reputo una mia amica. Quell’abbraccio ha chiuso un mio passato ma non la vede come una possibile amicizia o conoscenza”.