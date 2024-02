Uomini e Donne anticipazioni, Mario lascia lo studio per il bacio di Ida Platano al rivale

Ida Platano ha concesso una nuova chance a Mario Cusitore dopo averlo allontanato per le segnalazioni ricevute. Nonostante ciò la tronista ha riferito di non fidarsi ancora del tutto del napoletano che nel corso della registrazione del 27 febbraio di Uomini e Donne ha lasciato lo studio dopo aver visto un’esterna della siciliana.

Ida Platano bacia Pierpaolo Siano in esterna, Mario Cusitore perde le staffe

Dalle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni è emerso che Ida è uscita con Pierpaolo Siano, 42enne imprenditore e deejay di Avellino. La tronista ha regalato al corteggiatore una foto che li ritraeva durante l’esterna con il violino prima di una video chiamata ad un’amica di lei. Nel corso dell’esterna è scattato un bacio. Complicità e momento intimo hanno fatto sbottare Mario Cusitore che ha lasciato il parterre di Uomini e Donne infastidito.

Pierpaolo Siano

Uomini e donne registrazione 27 febbraio, Raffaella va via e Beatriz rifiuta il ballo: Brando infuriato

Nuova frenata verso la scelta di Brando dopo che Raffaella ha deciso di abbandonare lo studio perché il tronista ha invitato Beatriz a ballare dopo aver portato soltanto lei in esterna. Quest’ultima ha rifiutato l’invito di Brando che si è infuriato con entrambe le ragazze e si è allontanato, non rientrando più in studio. Per quanto concerne il trono over di Uomini e Donne Barbara ed Ernesto hanno parlato ma non sono arrivati al chiarimento e la conoscenza è definitivamente finita.