Uomini e Donne, Roberta benda Riccardo e gli fa mangiare le patatine, Tina: ‘Vuoi il suo corpo’ (VIDEO)

Sfilata all’insegna dell’audacia a Uomini e Donne con le dame che sono state chiamate ad affrontare il tema del poker di seduzione: fantasia, intrigo, passione e sensualità. Tra le performance più discusse quella di Roberta Di Padua. “L’amore è come una partita a poker: “Se non rischi non vinci, bisogna giocare le carte giuste. La sensualità è fatta di gesti che accendono la passione”.

Roberta e Riccardo durante la sfilata

Roberta Di Padua, performance con Riccardo Guarnieri per la sfilata ‘poker di seduzione’

La stilista Anahi Ricca ha bocciato la dama di Cassino con un sonoro quattro. Al momento della passerella Roberta Di Padua ha coinvolto Riccardo Guarnieri che è stato invitato ad accomodarsi su una poltrona. Dopo averlo bendato la dama si è seduta sulle sue gambe e gli ha imboccato delle patatine… sulle note del brano di Mina Ancora, ancora, ancora. “Sono senza parole, la canzone io ti chiedo ancora… il tuo corpo ancora. Vuoi ancora il corpo di Riccardo”.

Roberta Di Padua ha precisato di aver scelto Riccardo Guarnieri perché è l’unico con il quale ha confidenza. “Non ho mai negato che mi piacesse, del resto ci sono stata insieme. In ogni caso era un momento artistico e di televisione” – ha aggiunto con Gianni Sperti che ha manifestato scetticismo mentre Armando Incarnato l’ha accusata di essersi presentata per “una pagliacciata”.

La dama risponde a Gloria ed Armando: ‘Mai negato che mi piacesse, ma è stato solo un momento artistico’

Stuzzicata da Gloria Nicoletti (“Potevi prendere Gianni, sei ancora interessata”), Roberta Di Padua ha chiarito che se aveva voluto riprovarci con Riccardo Guarnieri si sarebbe fatta avanti. “É stato solo un momento di gioco, mi sarei già seduta se ero interessata. Poi non so se potevo prendere Gianni e poi volevo giocare con Riccardo come abbiamo sempre fatto. Ogni tanto fatevi una risata”. Dall’altra parte il tarantino ha ricordato che anche lui scelse Ida Platano in occasione di una sfilata per una questione di confidenza.