Iva Zannicchi gela Amadeus a L’anno che verrà: ‘Posso dire ca… ‘

“Posso dire caz..” Iva Zanicchi ha ripetuto il siparietto andato in scena a Ballando con le stelle durante L’anno che verrà, il concertone di fine anno in onda da Perugia su Rai 1 sabato 31 dicembre. “Questa è pulita, te la posso dire. Si può dire… ” – ha affermato la cantante stuzzicata da Amadeus che ha ribattuto che era forse il caso di raccontarla dopo le 23.

Iva Zanicchi propone a L’anno che verrà la barzelletta che aveva raccontato a Ballando con le stelle

Dopo aver cantato Testarda io l’aquila di Ligonchio ha chiesto di raccontare la barzelletta. “Che devo fare, mi devo mettere nuda” – ha ribattuto ad Amadeus che le ha chiesto di cantare Zingara prima di esibirsi nel suo sketch comico. Durante l’esecuzione del brano siparietto anche con il direttore d’orchestra. “Tipo Vasco Rossi, ma porco can”… Poi è arrivato il momento della gag con Iva Zanicchi che ha riproposto una barzelletta che aveva raccontato a Ballando con le stelle.

“Tu ci credi che me l’ha raccontato un bambino alto così. C’è uno che va dal giudice per cambiare nome perché si chiama Caz.. Antonio. Gli chiede come vorrebbe chiamarsi e lui risponde Caz.. Giovanni, non era sporca?”