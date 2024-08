Il Volo, concerto di Natale registrato il 31 agosto alla Valle dei Templi di Agrigento: si infiamma la polemica

Il concerto di Natale de Il Volo registrato il 31 agosto con l’invito ad indossare il cappotto. Una decisione che ha suscitato polemiche anche la chiusura per due giorni della Valle dei Templi ad Agrigento. Una scelta difesa a spada tratta dal presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.

Botta e risposta tra Pd e Forza Italia per l’iniziativa finanziata dalla Regione Sicilia

Il dibattito si è infiammato anche a livello politico sia per questioni di costi che per quanto concerne l’aspetto turistico. “Il doppio concerto che rientra nel programma di promozione turistica “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, è finanziato per 1,2 milioni, di cui 900 mila euro dalla Regione Siciliana e 300 mila euro dal governo nazionale. Come dichiarato dallo stesso Schifani nel sito della Regione Siciliana.

Nelle delibere di impegno delle somme, inoltre, si fa riferimento ad una procedura partita già a luglio 2024, eppure alle guide turistiche non è stato comunicato nulla Creando il loro notevole disagio ed interruzione dell’attività lavorativa in piena stagione, perché per i giorni del 31 agosto e 1 settembre. parzialmente anche nei giorni limitrofi) il parco sarà interdetto alle visite.” – ha riferito il segretario del Pd in ​​Sicilia Anthony Barbagallo.

Per Forza Italia si tratta di polemiche sterili. “Non si capisce infatti a cosa serva fare polemica su degli eventi, come i due concerti de Il Volo, che si preannunciano di grandissimo livello culturale, con una straordinaria ricaduta di immagine per la promozione turistica della Valle dei Templi, di Agrigento Capitale della cultura e di tutta la Sicilia” – dice Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia

Il costante successo che Il Volo riscuote nei concerti in termini di ascolti tv alla base della decisione della Regione siciliana che si è rivolta al trio per l’evento organizzato il 31 agosto davanti al Tempio della Concordia nella Valle dei Templi per promuovere Agrigento quale Capitale della Cultura 2025 e che andrà in onda la notte di Natale, in prima serata su Canale 5.

Per due giorni la Valle dei Tempi di Agrigento sarà chiusa off limits per i turisti

É quanto si apprende negli ambienti della stessa Regione che sottolineano come Il Volo vanta ascolti da record, con punte di oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e share anche del 23 per cento, in eventi televisivi di caratura internazionale da prestigiose location che hanno fatto il pieno di ascolti. In occasione del concerto “Il Volo –10 anni insieme“, organizzato a Matera nel 2019 quando era Capitale della cultura, andato in onda su Canale 5, l’evento musicale ha incollato allo schermo 3.526.000 spettatori pari ad uno share del 15, 1%, superando tutti gli altri concorrenti e mettendo in piedi un’azione di marketing di grande portata in termini di visibilità per la città di Matera.

Altri risultati in termini di ascolti televisivi per il trio canoro riguardano il concerto di “Natale da Gerusalemme” trasmesso sempre da Canale 5 il 24 dicembre 2022, che è risultato essere il programma più seguito della prima serata, con 3.169.000 spettatori e il 23.6 % di quota. Di grande successo per gli ascolti tv, nonché per il ritorno di immagine determinata alla città di Verona, anche la prima delle tre serate evento “Tutti per uno” de Il Volo, andata in onda martedì 14 maggio 2024 in prima serata su Canale 5.