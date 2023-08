Ilary Blasi in bici mano nella mano con Bastian Muller per smentire la crisi (VIDEO)

La vacanza con Michelle Hunziker ed altri amici in Sardegna senza partner aveva alimentato voci di crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller.

Ilary Blasi, la vacanza in Sardegna senza partner aveva alimentato i rumors sulla crisi

Serate in discoteca tra Billionaire di Briatore ed altri locali hanno fatto pensare che la conduttrice televisiva si tuffata nelle movimentate notti d’estate della Costa Smeralda per un desiderio di evasioni. Rumors che sono stati prontamente spazzati via dall’ex letterina che nelle ultime ore ha condiviso su Instagram delle Stories piuttosto eloquenti in riferimento al suo rapporto con l’imprenditore tedesco.

Bastian Muller e Ilary Blasi

La conduttrice in montagna con Bastian Muller, video e teneri scatti su Instagram

Dopo il mare Ilary Blasi si è concesso un po’ di relax in montagna e si è cimentata, come documentato nel video, una passeggiata in bicicletta. Ad un certo punto della scalata compare la mano di Bastian Muller che stringe quella della partner a smentire qualsiasi indiscrezione relativa ad una loro crisi. In un altro scatto l’imprenditore sorregge sulle spalle l’ex moglie di Francesco Totti.