Ilary Blasi fuori dai palinsesti Mediaset? Le indiscrezioni dopo gli addii di Barbara d’Urso e Belen

Martedì 4 luglio Mediaset presenterà i palinsesti della prossima stagione ma fioccano le indiscrezioni con i vertici del Biscione che, come la Rai, sarà protagonista di una rivoluzione soprattutto per quanto concerne la conduzione di alcuni programma.

Isola dei Famosi confermata nei palinsesti ma con una nuova conduzione

Le novità non si fermeranno all’addio di Barbara d’Urso che dopo 15 anni, come annunciato in una nota stampa, lascia il timone di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino. In precedenza era stato anticipato la fine dell’avventura di Belen Rodriguez a Tu si que vales ed a Le Iene. Secondo Tv Blog un altro volto storico di Mediaset sarebbe sull’uscio.

Nei nuovi palinsesti non ci sarebbe traccia di Ilary Blasi nonostante la decisione dei vertici di Cologno Monzese di tenere fede ai due anni di contratto con Banijay con la conferma de L’Isola dei Famosi tra i prime time in onda l’anno prossimo su Canale 5. Nonostante i risultati non esaltanti i naufraghi sbarcheranno nuovamente in Honduras con un nuovo timoniere.

Ilary Blasi rischia di restare senza programmi, ci sarà Temptation versione invernale e ritornerà La Talpa

In autunno si ripartirà con il GF Vip con almeno 8 Nip tra i concorrenti ed una versione ridotta rispetto alle ultime edizioni. Il reality si dovrebbe chiudere alla vigilia del Festival di Sanremo. Ci sarà spazio anche per una versione invernale di Temptation Island mentre tra Il GF Vip e L’Isola dei Famosi potrebbe andare in onda La Talpa che non dovrebbe essere prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi. Non è da escludere che il programma possa essere spostato su Italia 1.

Dall’autunno alla primavera la vedova di Maurizio Costanzo sarà una costante della programmazione di Canale 5 con Tu si que vales, C’è posta per te e Amici. Conferma per Temptation Island anche nell’estate 2024. Rumors che dovranno trovare conferma nella conferenza stampa di martedì 4 luglio quando Piersilvio Berlusconi annuncerà le novità per la prossima stagione. Previsti fuochi d’artificio.