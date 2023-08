Memorial Silvio Berlusconi: Piersilvio Berlusconi non trattiene le lacrime, commosso Galliani (FOTO)

Non ha trattenuto le lacrime Piersilvio Berlusconi in tribuna a Monza per seguire il 1° trofeo dedicato al papà, Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno. L’amministratore delegato di Mediaset ha seguito la sfida tra le squadre del cuore del genitore, Monza e Milan, al fianco al figlio Lorenzo

Monza e Milan in campo per ricordare Silvio Berlusconi, prima uscita pubblica per Marta Fascina

Ha faticato a trattenere la lacrime già quando è intervenuto Adriano Galliani, storico braccio destro del Cavaliere, anche lui visibilmente commosso, e si è sciolto del tutto quando sono entrati i ragazzini con le maglie delle due squadre con lo striscione “Due squadre un presidente, per sempre nel cuore”.

Sugli spalti l’altra dedica a Silvio Berlusconi per i sogni realizzati. In tribuna anche Marta Fascina, alla prima uscita ufficiale dopo il funerale. É stata immortalata mentre poggiava la mano sulla casacca dedicata all’ex Premier poggiata sul sediolino dove seguiva abitualmente le partite del Monza.

Piersilvio Berlusconi: ‘L’affetto della gente è una sensazione bellissima’, poi non trattiene le lacrime

“Questa strada è molto emozionante. Mio papà ci ha abituato a dei miracoli, questa cosa non va dimenticata. L’affetto della gente è una sensazione bellissima. Per noi figli è una cosa bellissima, una prova della grandezza di mio padre, della sua umanità e dell’affetto che ha dato all’Italia e agli italiani” – aveva dichiarato Piersilvio Berlusconi all’ingresso allo stadio di Monza.

“Sto provando un’emozione fortissima, Silvio Berlusconi e’ stato il mio maestro e la mia guida per 44 anni. E’ stato qualcosa di indimenticabile, è la storia del Milan e del Monza. Ha portato il Milan in cima al mondo e il Monza e in Serie A. Un grande applauso per il nostro presidente Silvio Berlusconi ” – ha dichiarato l’ad del Monza Adriano Galliani.