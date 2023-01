Ilary Blasi vola a Parigi con Bastian Muller e conferma il flirt con l’imprenditore (FOTO)

A novembre il settimanale Chi aveva paparazzato Ilary Blasi con l’imprenditore Bastian Muller in un esclusivo hotel con centro benessere a Zurigo. Abbracci, complicità… Segnali inequivocabili di un amore ritrovato dopo la burrascosa fine del matrimonio con Francesco Totti.

La foto condivisa da Ilary Blasi su Stories con il tag al profilo Instagram di Bastian

Ilary Blasi a Parigi con Bastian Muller dopo le ‘fughe romantiche’ a Zurigo e Saint Moritz

Nonostante le foto dei settimanali e una serie di vacanze di coppia (come a Saint Moritz) la conduttrice televisiva non aveva confermato la svolta sentimentale. Nelle ultime ore Ilary Blasi è uscita allo scoperto e con un tag ha in pratica ufficializzato la frequentazione con l’aitante tedesco.

Il romantico viaggio a Parigi con il riservato Bastian, proprietario di numerose palestre, è stata evidentemente fonte di ispirazione per l’ex letterina che ha condiviso alcuni momenti del soggiorno nella capitale francese.

La mano di Bastian sulla caviglia di Ilary

Il tag su Instagram Stories e la mano galeotta sulla caviglia

Dagli scatti in albergo alla romantica cena con tag al profilo di Bastian... Non solo Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram Stories una foto galeotta in auto in cui spunta la mano di Muller, con orologio in bella evidenza, che gli carezza la caviglia. Un primo passo verso la prima attesa foto di coppia social con i fan della conduttrice de L’Isola dei Famosi che si aspettano un colpo di scena in stile Shakira.