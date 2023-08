Giornata mondiale del gatto, Romina fa il giro sulla volante della Polizia a Poggibonsi (VIDEO)

Sul tettuccio della volante della polizia di Poggibonsi, in provincia di Siena, per un breve giro in auto martedì 8 agosto in occasione della Giornata mondiale del gatto. Nel video, postato sui profili social della Polizia di Stato, si vede la gattona di nome Romina, locale mascotte degli agenti, partecipare divertita.

Giro in volante per la mascotte Romina in occasione della Giornata mondiale del gatto

Hashtag del post “l’amicizia è una cosa seria”, motto della campagna contro l’abbandono degli animali della polizia di Stato. Il video del gatto Romina sulla volante della Polizia ha fatto il giro del web.