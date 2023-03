Ilary Blasi rompe gli indugi: scatti e dedica per il compleanno di Bastian Muller (FOTO)

Non si nasconde più Ilary Blasi e come l’ex marito, Francesco Totti, è uscita allo scoperto con la nuova fiamma, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Inizialmente la conduttrice de L’Isola dei Famosi aveva deciso di vivere a fari spenti la nuova relazione evitando qualsiasi commento dopo le paparazzate dello scorso novembre nel centro benessere di Zurigo prima delle vacanze sulla neve a Saint Moritz ed il romantico soggiorno a Parigi.

Ilary Blasi, dedica al bacio per il compleanno di Bastian Muller

Ilary Blasi è uscita definitivamente allo scoperto con Bastian Muller

Alcuni timidi segnali sono arrivati durante le vacanze di Capodanno in Thailandia fino a quando non ha pubblicato uno scatto in cui ritraeva solo le braccia con un Rolex al polso, una chiara provocazione nei confronti dell’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi ha definitivamente rotto gli indugi in occasione del compleanno di Bastian Muller pubblicando una serie di scatti di coppia su Instagram Stories oltre che una dolce dedica al partner. “Happy birthday darling. I wish you all the best… so much love” (“Ti auguro il meglio con tanto amore traduzione”) – ha scritto a lato di una foto che ritrae la conduttrice mentre bacia teneramente l’imprenditore tedesco.

La dolce dedica della conduttrice per il compleanno dell’imprenditore: ‘Ti auguro il meglio con tanto amore’

Non è da escludere che in un futuro non troppo lontano Ilary e Bastian decidano di andare presto a convivere come tra l’altro è accaduto a Totti con Noemi Bocchi.