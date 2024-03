In Memoriam agli Oscar 2024, dimenticata Sandra Milo tra gli artisti scomparsi

In Memoriam è il momento della cerimonia della Notte degli Oscar in cui si commemorano le personalità legate al mondo del cinema scomparse di recente. Il commovente ricordo è stato accompagnato con la nuova versione di Con te partirò / Time to say Goodbay eseguito da Andrea e Matteo Bocelli sul palco dell’Accademy.

In Memoriam a La Notte degli Oscar sulle note di Con te partirò eseguito da Andrea e Matteo Bocelli

Sullo schermo le immagini di attori, registi e produttori scomparsi dopo una clip che ha mostrato un’immagine di Alexei Navalny, l’oppositore di Vladimir Putin recentemente morto. Da Matthew Perry , Chita Rivera , Ryan O’Neal e Tina Turner passando per Glenda Jackson e Carl Weathers.

Al termine dell’emozionante momento numerosi telespettatori italiani hanno notato che tra gli artisti omaggiati non c’era Sandra Milo, scomparsa il 29 gennaio e che avrebbe festeggiato i 91 anni – nata l’11 marzo 1933 – mentre si svolgeva la premiazione all’accademy.

L’Accademy dimentica Sandra Milo nel giorno del suo compleanno

L’attrice ha scritto pagine importanti del cinema italianao e soprattutto è stata tra le protagoniste del Film 8 e mezzo di Federico Fellini premiato nel 1964 con l’Oscar al miglior film in lingua straniera e con la statuetta per i migliori costumi.

C’è chi ha rimarcato che Sandra Milo non è stata citata perché si faceva riferimento agli artisti scomparsi nel 2023. Tesi spazzata via dal recente precedente di Gina Lollobrigida ricordata durante la Notte degli Oscar ad un mese e mezzo dalla scomparsa.