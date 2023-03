Oscar 2023: John Travolta introduce In Memoriam e si commuove, omaggio a Gina Lollobrigida

Non ha trattenuto la commozione John Travolta al momento di introdurre il ricordo delle grandi firme del cinema scomparse nel 2022 nel corso della Notte degli Oscar. “In Memoriam” sono state ricordate due attrici alle quali era molto legato: Olivia Newton-John, scomparsa ad agosto all’età di 73 anni dopo aver a lungo lottato contro il cancro, e la 71enne Kirstie Alley.

John Travolta ha introdotto il ricordo degli scomparsi: la commozione per Olivia Newton-John e Kirstie Alley

Con la prima è stato protagonista dell’iconico film Grease mentre con la seconda è stato costar in Senti chi parla. “Abbiamo il raro lusso di fare ciò che amiamo per vivere ed a volte riusciamo a farlo con persone che impariamo ad amare” – ha riferito il 69enne aggiungendo che saranno celebrati coloro che “ci hanno toccato il cuore, ci hanno fatto sorridere e sono diventati cari amici”. Il rocker Lenny Kravitz ha eseguito una ballata mentre venivano mostrate le immagini degli scomparsi.

John Travolta quebrándose al recordar a su querida Olivia Newton-John. Qué momento el del In Memoriam 😭💔 #Oscars pic.twitter.com/7DVxTJvqJy — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

L’Academy omaggia Gina Lollobrigida

L’Academy Awards ha reso omaggio anche all’attrice italiana Gina Lollobrigida mentre nel Bel Paese proseguono le polemiche legate a matrimonio ed eredità. La Notte degli Oscar è stata segnata dal trionfo da record di Everything Everywhere All at Once che ha incassato 7 statuette.

Nello specifico Miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Schenert), e poi miglior editing, miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan).