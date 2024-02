Causa morte di Sandra Milo, il figlio Ciro: ‘E pensare che non ha mai fumato’

Sorridente e frizzante. Per Sandra Milo l’età era davvero un numero e fino a poco tempo fa, nelle ospitate in tv, appariva con la stessa verve di sempre e per molti la scomparsa ha rappresentato un fulmine a ciel sereno.

Sandra Milo, Ciro De Lollis sulle cause della morte: ‘Ha scoperto di aver un brutto male dopo una visita di controllo all’anca’

Sulle cause della morte di Sandra Milo ha detto qualcosa di più il figlio, Ciro De Lollis, dopo i funerali alla chiesa degli Artisti. L’odissea della diva del cinema italiano è iniziata dopo una visita di controllo all’anca. “Ha scoperto di avere un brutto male. E pensare che non aveva mai fumato in vita sua” – ha spiegato. “Da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario. Ultimamente le si era abbassato il tono di voce, ma era cosciente, capiva e riconosceva le persone. La notte le bagnavo le labbra perché non poteva neanche più bere. La sofferenza è stata veramente tanta“.

La scomparsa della madre nel giorno del compleanno del figlio

Ciro De Lollis ha rivelato che il giorno prima della morte si era liberato un posto in ospedale. “Ho preferito tenerla con me” – ha aggiunto sottolineando che Sandra Milo se ne è andata nel giorno del compleanno del suo primo figlio e che ha fatto in modo che non trapelasse la notizia per fargli comunque una “festicciola”. “Mamma è morta alle 8:25, lui era a scuola. Gliel’ho detto il giorno dopo che la nonna se n’era andata, mi chiedeva di lei, gli ho fatto capire che gli faceva gli auguri”.