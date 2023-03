Isola dei Famosi 2023, il cast ufficiale: ex vippona torna in Honduras, confermato Alvin

Il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi 2023 va verso la definizione. Nelle ultime ore sono stati spoilerati i nomi dei nuovi concorrenti ed è stata sciolta la riserva relativa all’inviato che sarà condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi opinionisti. La prima puntata dell’avventuroso reality è prevista per lunedì 17 aprile.

Isola dei Famosi 2023: Alvin confermato inviato dopo la gag con Ilary Blasi

A seguire da vicino le vicende dei naufraghi sarà il riconfermato Alvin che nei giorni scorsi è stato protagonista di una nuova gag con la conduttrice che nei fatti ha smentito le voci relative a presunti screzi. Per il ruolo di inviato si erano fatti anche i nomi di Paolo Ciavarro e Filippo Bisciglia che tornerà in estate alla conduzione di Temptation Island.

Per quanto concerne il cast gli ultimi nomi in ordine di tempo accostati a L’Isola dei Famosi 2023 sono quelli di Nathaly Caldonazzo, che torna in Honduras a distanza di 6 anni dopo l’esperienza al GF Vip, anticipato da Davide Maggio, del modello brasiliano Cristopher Leoni, ex Ballando con le stelle, e di Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021.

Nathaly Caldonazzo torna in Honduras, tra i naufraghi anche Cristopher Leoni e Claudia Motta

Quest’ultimi due nomi sono stati rivelati da TvBlog che ha confermato anche la partecipazione del modello Gian Maria Sainato e del conduttore Marco Predolin che ha già esperienza di reality con la partecipazione al Grande Fratello Vip. Sbarcheranno a Cayo Paloma anche le sorelle Serena ed Elga Enardu.

Sicuramente la concorrente più attesa è Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, vincitrice di The Voice 2014. Nessuna conferma, invece, sulla possibile partecipazione di Francesco Salvi. Di seguito il riepilogo del cast de L’Isola dei Famosi 2023: