Isola dei Famosi, altro ritiro: Peppe Di Napoli spiega i motivi dell’addio, polemiche sul cast

Già pochi giorni dopo l’inizio dell’avventura a L’Isola dei Famosi aveva manifestato il suo malessere. La lontananza dagli affetti, le difficoltà legate alle precarie condizioni ed al cibo hanno spinto Peppe Di Napoli a ritirarsi definitivamente dal gioco.

Peppe Di Napoli si è ritirato da L’Isola dei Famosi, era tra i preferiti del pubblico dopo le prime puntate

Il naufrago era in nomination con Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. Per tale motivo il televoto è stato annullato con gli autori che hanno annunciato che sarà riaperto con i 4 concorrenti superstiti. Il pescivendolo chef era stato protagonista anche di un durissimo confronto con Francesco Benigno, poi squalificato dal gioco la lite con Artur Dainese.

“Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma. Grazie Italia, grazie Napoli e grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity e Banijay Italia. Un’esperienza che porterò per sempre con me” – ha riferito via Instagram Peppe Di Napoli, star sui social, che era risultato tra i concorrenti più apprezzati dopo le prime puntate de L’Isola dei Famosi. Al televoto aveva ottenuto sempre ampi consensi. In precedenza aveva dovuto lasciare il reality Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.

Il pescivendolo chef: ‘Ho dovuto abbandonare per problemi fisici’

Hanno dovuto temporaneamente lasciare l’isola Aras Senol ed Edoardo Franco, entrambi positivi al Covid. Virus dal quale si è negativizzata Greta Zuccarello. É rientrata in gruppo Marina Suma dopo l’infortunio nel corso della prova immunità. Non mancano le polemiche sul cast con naufraghi che hanno manifestato insofferenza pochi giorni dopo l’arrivo all’Honduras. Sui social in molti puntano l’indice sugli autori dei casting mentre gli ascolti de L’Isola dei Famosi stentano a decollare.