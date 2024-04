Isola dei Famosi, Rosanna Lodi nuova naufraga con Sonny Olumati e scoppia subito il bestemmia gate

Due nuovi naufraghi nip a L’Isola dei Famosi. I nuovi arrivati sono stati presentati da Vladimir Luxuria nel corso della puntata del 18 aprile.

Rosanna Lodi e Sonny Olumati nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi

Si tratta di Sonny Olumati, aitante ballerino aspirante medico a pochi esami della laurea in medicina, e Rosanna Lodi, definita dalla conduttrice campionessa di pasta sfoglia. “I matterelli so tutti miei se me ne costruiscono uno se no lo costruisco da sola” – ha detto la show girl emiliana che si è lasciata andare ad un’esclamazione quando Luxuria le ha chiesto se era brava a fare le tagliatelle: “Dio bo'”. In molti hanno rimarcato l’affermazione della nuova naufraga. “Avete sentito, ma è partita subito la bestemmia”.

Rosanna che spara un “Di*bó” in diretta, con buona pace dell’anima di Denis Dosio ✈️#Isola — Chia © (@Chiara_Bonati) April 18, 2024

Il web dopo l’esclamazione della chef emiliana: ‘Ha bestemmiato’

Vladimir Luxuria probabilmente non se ne è resa conto o comunque ha glissato chiedendo a Rosanna se temesse più i Mosquitos o Bastianich con l’Executive Chef di Sant’Agata Bolognese che ha spiegato di non aver alcun timore reverenziale e che è pronta a mettersi in gioco a L’Isola dei Famosi.