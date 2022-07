Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi riabbraccia Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro tra gag e pizza (VIDEO)

Tempo di reunion per alcuni protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022 che si sono ritrovati pochi giorni dopo la finalissima. Edoardo Tavassi ha riabbracciato l’amico Nicolas Vaporidis, vincitore del reality show, Carmen Di Pietro e il figlio, Alessandro Iannoni.

Reunion Isola dei Famosi 2022, presente anche Alessandro Iannoni

Quattro dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del programma di Canale 5 hanno deciso di trascorrere una serata insieme all’insegna del divertimento e, soprattutto, della pizza… Dopo mesi di riso e cocco gli ex naufraghi si sono concessi tre maxi pizze a metro.

Non sono mancati i siparietti tra Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro: “A te spetta solo la razione di riso, non sei leader e non hai vinto la prova ricompensa” – ha scherzosamente affermato il romano in uno dei video condivisi su Instagram Stories.

Edoardo scherza con Carmen: ‘Niente pizza non hai vinto la prova ricompensa’

La serata è proseguita tra una gag e l’altra: “Il vincitore de L’Isola e Nicolas Vaporidis” – ha riferito divertito il fratello di Guendalina Tavassi (assente alle reunion) mentre girava un filmato con l’attore che per tutta risposta ha alzato la spada laser che aveva tra le mani.