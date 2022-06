Edoardo Tavassi senza freni alla finale de L’Isola dei Famosi, i dubbi dei fan: ‘Poteva restare in gara’ (VIDEO)

Con Nicolas Vaporidis era il grande favorito de L”Isola dei Famosi 2022. Edoardo Tavassi è stato costretto a ritirarsi in semifinale, a pochi giorni dall’ultimo atto del reality show, per un infortunio al ginocchio con interessamento ai legamenti.

Edoardo Tavassi era stato costretto al ritiro per un grave problema al ginocchio

In palapa si era presentato con un tutore e non aveva nascosto di aver pianto quando i medici gli avevano comunicato la diagnosi e, soprattutto, che doveva rientrare in Italia per le sue condizioni di salute. Nel corso della finale il videomaker romano è arrivato in studio senza dover ricorrere ad alcuno supporto ed è parso camminare regolarmente. Il romano ha confermato di stare molto meglio e dopo che l’amico Nicolas Vaporidis è stato proclamato vincitore si è lasciato andare ad un’irrefrenabile esultanza con Guendalina.

Su Instagram sono state pubblicate alcune Stories in cui si vede Edoardo Tavassi salutare il pubblico in studio che lo acclama muovendosi senza particolari affanni mentre la sorella lo invita a sedersi. Immagini che hanno fatto storcere il muso ai fan del reality e che hanno alimentato nuovi dubbi sul ritiro del 37enne.

In studio per la finalissima de L’Isola dei Famosi e le immagini che alimentano i dubbi dei fan

“Ma siamo sicuri che non poteva restare su L‘Isola dei Famosi fino alla finale“. In molti sono convinti che si poteva trovare una soluzione diversa per non perdere uno dei grandi protagonisti della sedicesima edizione del reality show (Ilary Blasi ha rivelato che faceva il tifo per lui). Subito dopo l’ufficializzazione del ritiro anche Guendalina Tavassi e la madre avevano manifestato dubbi a riguardo sui social.