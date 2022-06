Isola dei Famosi, brindisi, balli e fuochi d’artificio: Nicolas Vaporidis scatenato alla festa finale (VIDEO)

La fine dell’avventura su L’Isola dei Famosi con il trionfo di Nicolas Vaporidis è stato celebrato con una mega festa in Honduras nell’hotel dove i 6 finalisti hanno trascorso le ultime ore prima di ripartire per l’Italia. Con loro anche Alvin e Alessandro Iannoni che ha raggiunto la madre, Carmen Di Pietro, per farle una sorpresa.

I finalisti hanno salutato l’Honduras con un mega party

La notte di ‘bagordi’ è stata documentata con una serie di Instagram Stories pubblicati sui profili social dei protagonisti del reality show di Canale 5. Dopo riso e cocchi – prove ricompense a parte – gli ormai ex naufraghi hanno potuto finalmente mangiare qualcosa di più sostanzioso prima di scatenarsi in pista.

Decisamente su di giri Nicolas Vaporidis che ha brindato con Alessandro alla vittoria inviando un saluto all’amico Edoardo Tavassi al quale, poi, ha fatto notare l’outfit di Mercedesz Henger. Non sono mancati i siparietti con Alvin fino ai fuochi d’artificio finale.

I siparietti con Carmen Di Pietro

Lungo il viaggio hanno fatto il pieno di cioccolate e merende mentre non sono mancate le provocazioni nei confronti di Carmen Di Pietro da parte di Marialaura De Vitis e Nicolas. “Lo vuoi un cocco”. La show girl ha storto il muso quando ha trovato una pizzeria chiusa mentre Luca Daffré si è tolto qualche sfizio al McDonald’s.