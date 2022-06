Buon onomastico Piero e Piera oggi 29 giugno, immagini da condividere

Il 29 giugno festeggiano l’onomastico le persone battezzate con il nome di Piero. É una delle varianti diminutivi al nome di Pietro che si festeggia nel giorno dei Santi Pietro e Paolo ma anche il 31 maggio (Santa Petronilla di Roma martire) e il

4 ottobre (San Petronio, vescovo, patrono di Bologna).

Il significato del nome e la diffusione

Nella sua variante è meno diffuso rispetto a Pietro (nella top ten italiana) ma è comunque un diminutivo molto apprezzato dagli italiani con Piero e Piera più frequenti rispetto a Pierino, Petronio, Pieruccia e Pietrina. Tra le combinazioni di nomi la più diffusa è Pierpaolo seguita da Pierantonio.

Il nome deriva dall’ebraico Kephas e significa ‘sasso squadrato. Per quanto concerne le qualità personali denotano tenerezza di cuore, fortezza di mente e altruismo di fondo. Di seguito alcune immagini da condividere su WhatsApp e social per augurare buon onomastico Piero, Piera, oggi 29 giugno nel giorno in cui si celebrano i Santi Pietro e Paolo.