Iva Zanicchi piange Fausto Pinna: il marito stroncato dal tumore, Malgioglio: ‘Sta soffrendo’

È morto Fausto Pinna, storico compagno di vita di Iva Zanicchi. Produttore musicale, legato alla cantante dal 1987, aveva 74 anni. Ha lottato per diverso tempo contro un tumore ai polmoni. La cantante aveva deciso un anno fa di interrompere i concerti e i suoi impegni per stare accanto al suo compagno. Iva Zanicchi aveva raccontato il dramma di Fausto Pinna in una ospitata nel programma Verissimo su Canale 5.

Lutto per Iva Zanicchi, morto a 74 anni il marito Fausto Pinna

La cantante aveva parlato a Verissimo della malattia del marito precisando che non avrebbe fatto concerti in estate pe restare al fianco del partner. “Il cancro è partito dai polmoni, poi ha preso il fegato. Fumava novanta sigarette al giorno, ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla. Doveva morire 3 anni fa ha superato tutto ma ora si è rotto una vertebra quindi non è facile la sua situazione”.

“Fausto e Iva erano una coppia affiatatissima, lui era innamoratissimo, l’accompagnava ovunque, anche a Roma durante il periodo della malattia non l’abbandonava mai. É stato veramente un compagno meraviglioso”. Così Cristiano Malgioglio, grande amico di Iva Zanicchi commenta ad Adnkronos la scomparsa di Fausto Pinna, storico compagno di vita della cantante, morto questa notte dopo una battaglia contro un tumore polmonare.

Cristiano Malgioglio: ‘Era una coppia affiatatissima’

”Ho saputo della sua morte questa mattina – racconta Malgioglio – ho mandato subito le condoglianze ad Iva, che mi ha risposto subito. Sta soffrendo molto. Mi dispiace tantissimo per lei” – conclude il paroliere e giudice di Tale e quale show e Amici. Sui social sono arrivate anche le condoglianze di Milly Carlucci. “Non ci sono parole per descrivere il tuo dolore. Noi tutti possiamo solo starti vicino con le nostre preghiere e il nostro grande affetto sperando che tu lo senta davvero”.

Anche Orietta Berti si unisce al cordoglio per la morte di Fausto Pinna, storico compagno di Iva Zanicchi: “Alla cara Iva mando le mie più sentite condoglianze, da parte mia e di tutta la mia famiglia, per la scomparsa del suo caro Fausto”. ”Fausto era una persona gentile, discreta e che ha lottato tanto, circondato dall’immenso amore di Iva e di tutta la sua famiglia. Mando a Iva un grande abbraccio in questo difficilissimo momento” – ha scritto la cantante sulle sue storie di Instagram.