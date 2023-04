Iva Zanicchi immobilizzata a letto, lo spavento dopo Il Cantante Mascherato: ‘Non godete’

Dal letto di casa ha raccontato la sua disavventura dopo la finale de Il Cantante Mascherato. “É un’immagine un po’ insolita, non vorrei spaventarvi” – ha esordito così Iva Zanicchi sul suo profilo Instagram.

Iva Zanicchi su Instagram: ‘Sono caduta dalle scale dopo la finale de Il Cantante Mascherato’

L’artista ha raccontato ai suoi fan quanto le è accaduto nelle ultime ore. “Domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito Il Cantante Mascherato e sono caduta dalle scale. Una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale ma sono voluta rimanere a casa e adesso mi hanno messo immobile a letto per 3/4 giorni” – ha spiegato Iva Zanicchi nel ricostruire l’incidente domestico.

La cantante è rimasta a casa dopo l’incidente: ‘Sospettano qualche microfrattura’

“Ho fatto le lastre, speriamo non ci sia niente di grave. Forse sospettano qualche microfrattura, se posso rimanere a casa bene altrimenti andrò qualche giorno in ospedale. Volevo informare chi mi vuol bene, per gli altri pazienza… Non godete perché bisogna pensare sempre positivo perché sono vivo” – ha scherzato la cantante. “Non perdete il buon umore, vi voglio bene”.