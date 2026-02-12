Morte James Van Der Beek, raccolta fondi record per la famiglia: superato 1 milione in poche ore

Avviata raccolta fondi per aiutare la famiglia di James Van Der Beek dopo la morte

GoFundMe per la famiglia di James Van Der Beek: boom di donazioni

Una raccolta fondi lanciata su GoFundMe per sostenere la moglie e i sei figli di James Van Der Beek ha superato il milione di dollari in poche ore, grazie alle donazioni di migliaia di persone.

La campagna è stata creata subito dopo la morte dell’attore, scomparso a 48 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon.

La morte dell’attore di Dawson’s Creek

Van Der Beek era noto al grande pubblico per il ruolo di Dawson Leery, protagonista della serie cult Dawson’s Creek, che lo aveva reso una delle icone televisive degli anni Novanta.

L’attore lascia la moglie Kimberly e sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.

Il messaggio della moglie e il dolore della famiglia

Dopo aver annunciato la morte del marito su Instagram, Kimberly Van Der Beek ha condiviso il link alla raccolta fondi, spiegando che l’iniziativa è stata creata da amici per aiutare la famiglia in un momento estremamente difficile.

“Con gratitudine e con il cuore spezzato”, ha scritto nel post che ha accompagnato il lancio della campagna.

Spese mediche devastanti: “La famiglia è rimasta senza fondi”

Secondo la descrizione ufficiale della raccolta fondi, le lunghe cure mediche hanno prosciugato le risorse della famiglia. L’obiettivo è permettere alla vedova e ai figli di rimanere nella loro casa e garantire continuità agli studi dei ragazzi.

In poche ore, la cifra raccolta ha superato 1,3 milioni di dollari, con oltre 7.000 donatori nella prima fase. Il target iniziale di 350.000 dollari è stato progressivamente alzato fino a 1 milione e oltre, raggiungendo circa 1,5 milioni nel giro di 24 ore.

Van Der Beek e la battaglia contro i costi delle cure

L’attore aveva parlato pubblicamente dello stress finanziario causato dalle terapie oncologiche. Dopo aver reso nota la diagnosi nel 2024, aveva messo all’asta cimeli legati al film Varsity Blues per sostenere le spese proprie e di altri pazienti oncologici.

Il caso ha riacceso il dibattito sul sistema sanitario statunitense, spesso criticato per i costi elevatissimi a carico dei pazienti.

Il sostegno del mondo dello spettacolo

Nel corso della malattia, diversi colleghi e amici avevano organizzato eventi benefici per la famiglia. A New York, il cast di Dawson’s Creek si era riunito per una serata di raccolta fondi, con la partecipazione di star come Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson.

Una valanga di solidarietà globale

Il successo della raccolta fondi dimostra quanto Van Der Beek fosse amato dal pubblico e dalla comunità dello spettacolo. Migliaia di fan hanno contribuito nel giro di poche ore, trasformando il dolore per la sua scomparsa in un gesto concreto di supporto alla famiglia.