Jerry Calà colpito da infarto a Napoli: il suo stato di salute

Un malore nella notte, il ricovero e un intervento d’urgenza. Jerry Calà è stato colto da un infarto intorno alle 2 del 18 marzo mentre si trovava nell’hotel Santa Lucia, a Napoli. L’artista era impegnato nelle riprese del film ‘Hanno rapito Jerry Calà‘, diretto da Gianluca Varriale.

Trasportato alla Clinica Mediterranea in codice rosso è stato sottoposto ad uno stent coronarico perfettamente riuscito. In un primo momento si era diffuse voci allarmanti sulle condizioni di Jerry Calà. Successivamente il suo entourage ha fatto chiarezza sullo stato di salute dell’attore. “Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali”.

Dallo staff fanno sapere che dopo il grande spavento Calà ha già manifestato la volontà di tornare nel più breve tempo possibile sul set del film. “Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization“.