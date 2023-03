Mauro Coruzzi Platinette colpito da ictus ischemico: le sue condizioni

Apprensione per Mauro Coruzzi, l’opinionista assurto alla ribalta al Maurizio Costanzo Show come Platinette.

L’agente dell’artista, 67 anni, ha riferito che martedì 14 marzo è stato colpito da un ictus ischemico e che i tempestivi soccorsi hanno permesso di intervenire subito ed in maniera efficace dal punto di vista terapeutico. “Le condizioni sono stabili, sono in corso degli accertamenti”.

L’agente di Mauro Coruzzi: ‘Soccorsi tempestivi, è stabile’

Le ultime apparizioni televisive di Mauro Coruzzi – Platinette risalgono al giorno della scomparsa di Maurizio Costanzo, il 24 febbraio, quando è stato ospite di numerosi trasmissioni televisive per ricordare l’esperienza con il suo mentore. “C’è uno strettissimo riserbo sulle condizioni di Mauro. Ha intorno delle persone assolutamente valide. Si trova in una struttura a Milano che è un’eccellenza, è vigile e non è andato in coma dopo l’ictus che l’ha colpito in casa” – ha riferito Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 durante Storie Italiane.

Platinette

Roberto Alessi a Storie italiane: ‘É vigile, ha intorno persone assolutamente valide’

“Spero che superi questo problema senza troppi strascichi anche perché aveva già dei problemi che lo stavano assillando. Mauro è una bella anima”. Attualmente Mauro Coruzzi conduce il programma “Good Morning Parma“, collabora con la Gazzetta di Parma ed è opinionista di numerose operazioni televisive. Nelle prossime ore potrebbe essere diramato un bollettino medico sullo stato di salute di Platinette dopo l’ictus ischemico che l’ha colpito martedì 14 marzo.