Laura Pausini, musica, sorprese e tanti big della musica al party per i 50 anni (VIDEO)

Per i 50 anni Laura Pausini ha festeggiato un compleanno davvero speciale e, per l’occasione, ha voluto organizzare una serata memorabile ai Magazzini Generali di Milano, ribattezzato Birthday PAUrty dove ha riunito i membri del suo fanclub, i suoi familiari, vip a cui è legata e amici più stretti.

Laura Pausini ha festeggiato ai Magazzini Generali di Milano i 50 anni, il concerto improvvisato

Laura ha voluto festeggiare questo importante traguardo della sua vita con tutte le persone che sono state fondamentali e parte integrante della sua storia, della sua carriera e del suo successo. “50 anni di vita e di persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di eventi che hanno disegnato la geografia del mio cammino. Grazie a tutti voi per avermi accompagnata nella mia crescita e nella realizzazione dei miei sogni con il vostro amore e la vostra presenza” – ha scritto l’artista su Instagram.

Durante la festa Laura Pausini si è esibita sulle note dei brani più “intimi” della sua carriera, quelli che solo chi c’è dal giorno zero padroneggia, tra i quali “La geografia del mio cammino”, “Benedetta Passione”, “Casomai”, “Il tuo nome in maiuscolo”, “En la puerta de al lado”, “Seamisai”, “Bellissimo così”, “Una storia che vale” e “Zero”, tratto dall’ultimo album Anime Parallele. Sulle magliette dei musicisti della band dell’artista era stampato Birthday PAUrty.

La sorpresa di Vogue e i colleghi presenti alla festa di compleanno

Non sono mancati sorprese e momenti di improvvisazione. Tanti gli ospiti d’eccezione come mostrato nelle Stories pubblicate da Laura Pausini. Da Noemi a Lazza passando per Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro, Gabbani e Annalisa. L’artista di Faenza ha ricevuto un dono speciale dalla rivista Vogue: una cornice contenente una sua foto in prima pagina.