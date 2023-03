Belen Rodriguez sostituita a Le Iene da Claudio Santamaria, l’attore spiega cosa è successo

La puntata del 14 marzo de Le Iene è iniziato con una sorpresa. Ad introdurre la puntata non c’era Belen Rodriguez, conduttrice unica dopo l’interruzione del rapporto con Teo Mammucari per alcune divergenze con Davide Parenti. Al centro dello studio è arrivato l’attore Claudio Santamaria.

La puntata de Le Iene del 14 marzo presentata da Claudio Santamaria: ‘Passavo qui per caso’

“Permesso, permesso… Benvenuti a Le Iene, pronti ad iniziare una super puntata, grazie per gli applausi. In realtà io passavo di qua e mi hanno acchiappato per i corridoi e mi hanno detto vai a dare una mano, conduci tu e io ho detto perché no. Ho lasciato un buco in un’altra trasmissione ma Le Iene è Le Iene“.

L’attore: ‘Belen non c’è perché non è stata bene’

Santamaria ha fatto subito chiarezza sull’assenza di Belen Rodriguez. “I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che non è neanche accanto a me. Bravi, non vi sfugge niente ma un motivo c’è: Belen non è stata bene poverina. Ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio” – ha riferito Claudio Santamaria in chiusura di intervento prima di lanciare il primo servizio de Le Iene del 14 marzo.