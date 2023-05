Le Iene, Viviani intervista Caterina Caselli sul caro affitti ma non se ne accorge: interviene Belen

“Buongiorno, abita a Milano?” Un singolare episodio si è verificato nel corso della puntata del 9 maggio de Le Iene. Matteo Viviani ha realizzato un servizio sul caro affitti nel capoluogo lombardo ed ha fermato alcuni passanti per chiedere un parere sulle proteste di questi giorni.

Caterina Caselli intervistata senza essere riconosciuta sul caro affitti: ‘Ospiterei volentieri, mi dia il numero’

Tra questi l’inviato non ha riconosciuto Caterina Caselli, 77 anni, che ha rilasciato un’intervista come qualsiasi residente. Il ‘casco d’oro’ della musica italiana, star negli anni ’60 e ’70, è stata stuzzicata sull’iniziativa della 23enne studentessa Ilaria Lamera che ha avviato la protesta dormendo nel prato davanti al Politecnico di Milano. Viviani ha chiesto all’artista le dimensione della sua abitazione e quest’ultima ha riferito che sarebbe pronta ad ospitare.

“La mia è piccola, 150 metri quadri ma ospiterei volentieri, è una bella iniziativa. Mi dia il numero” – ha aggiunto Caterina Caselli che ha mostrato grande attenzioni e disponibilità verso la problematica.

Belen Rodriguez: ‘Ha rilasciato l’intervista come residente di Milano e non come personaggio pubblico’

Nel frattempo durante la diretta numerosi telespettatori hanno contattato Le Iene facendo notare che la donna intervistata da Matteo Viviani era Caterina Caselli. Sulla questione è intervenuta Belen Rodriguez che ha spiegato che Caterina Caselli ha dato la sua opinione come residente di Milano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico.