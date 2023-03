GionnyScandal ritrova con l’aiuto de Le Iene i genitori naturali dopo 30 anni: emozione e commozione (VIDEO)

Una storia emozionante con epilogo commovente. Il rapper GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Di Dio, ha chiesto aiuto a Le Iene per ritrovare i genitori naturali che l’hanno abbandonato poco dopo la nascita, il 27 settembre del 1991.

GionnyScandal bambino

Gionny Scandal ha perso entrambi i genitori adottivi tra i 5 e i 10 anni

Il 31enne di Pisticci (Basilicata), molto apprezzato dagli amanti del genere, ha avuto un’infanzia segnata da due grandi lutti come raccontato nel corso della puntata del 21 marzo. Ad accompagnare il cantante nel viaggio nella terra d’origine l’inviata Veronica Ruggeri. GionnyScandal ha riferito di aver perso il papà adottivo quando aveva 5 anni e la madre adottiva cinque anni dopo.

“Ricordo come se fosse ora che ci recammo dal dottore che ci disse che era sana come un pesce, poi tornammo a casa e si accasciò… Nonna si mese ad urlare e nonno mi disse che era andata da papà”. Il rapper ha spiegato di essere cresciuto con l’amata nonna e di essere stato un ragazzino vivace che spesso non andava a scuola. Poco prima della maggiore età ha scoperto di essere stato adottato. “Inizialmente ero sconvolto, poi essendo abituato alla famiglia in cui sono cresciuto ci fa meno caso”.

La dolorosa scomparsa della nonna, la svolta artistica: ‘La mia ancora di salvataggio’

La morte della nonna ha segnato una nuova dolorosa svolta. “Ci sto male come fosse successo ieri, da lì è accaduto un patatrac e mi sono chiesto che cavolo sono nato a fare”. Poi ha iniziato a farsi domande sui genitori biologi e sul perché l’avessero abbandonato. La musica è stata la sua ancora di salvataggio tra dischi d’oro, concerti sold out e i contratti con le major discografiche.

Con il tempo ha scoperto di essere stato abbandonato sulle scale dell’orfanotrofio e che il suo cognome è Di Dio. GionnyScandal ha provato anche a fare delle ricerche sui social senza riuscire a risalire ai genitori. “Sono venuto a conoscenza di avere un fratello e una sorella. Avevo fatto anche una Stories su Instagram“.

Con Le Iene l’artista ha deciso di recarsi a Pisticci dopo aver lanciato appelli sui social e sulle principali radio locali. Il vice sindaco del comune lucano gli ha consegnato l’estratto del certificato di nascita scoprendo che il papà si chiamava Antonio e la mamma Rita.

Il viaggio a Pisticci con Le Iene e l’incontro con gli zii

“Tu non sei stato abbandonato, ti hanno riconosciuto ma per qualche grave motivo il tribunale ha ritenuto che loro non potessero occuparsi di te e sei stato considerato adottabile”. GionnyScandal ha scoperto che il papà è originario di Taranto mentre la mamma della provincia di Lecce. “Ha 53 anni, è giovanissima”. Successivamente l’artista e l’inviata de Le Iene hanno ricevuto la segnalazione che il papà del 31enne viveva a Senise, a 50 chilometri da Pisticci.

Alla fine ha incontrato gli zii che gli hanno raccontato che a due anni era vivacissimo, dei problemi dei genitori e degli assistenti sociali. Inizialmente Veronica Ruggeri ha voluto incontrare da solo Antonio Di Dio che ha manifestato entusiasmo alla notizia di poter rivedere il figlio. Alla fine l’abbraccio, le lacrime trattenute e il racconto dell’ultima volta che l’ha visto. “Ho domandato sempre di te.

L’abbraccio con papà Antonio

L’incontro con mamma Rita

Gionata Di Dio, alias Gionny Scandal, riabbraccia padre e madre tra le lacrime

Anche io facevo le canzoni sulle ex”. Poi l’incontro con mamma Rita che non ha iniziato a piangere a dirotto quando Gionny è ripartito. Un lieto fine commovente con il rapper che nel giro di poche ore è riuscito a riabbracciare i suoi genitori naturali dopo 30 anni. m