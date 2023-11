Lino Banfi lascia Ballando con le stelle, i motivi del ritiro: ‘Operato d’urgenza per un semino’

L’aveva anticipato prima nel corso della puntata di sabato 4 novembre di Ballando con le stelle.

Lino Banfi ha confermato la decisione di lasciare Ballando con le stelle: ‘Ora riesco anche ad allacciarmi le scarpe’

Nessun dietrofront da parte di Lino Banfi che si è ritirato dal talent show di Rai 1 precisando, nel video che ha preceduto la comunicazione, che è stata un’esperienza che gli ha fatto bene. “Ora riesco anche ad allacciarmi le scarpe. Non accadeva da tanto tempo. Mi sono raccontato e questa volta ho riso con tutti i concorrenti mei amici”.

Poi al centro dello studio ha parlato dei motivi che l’hanno spinto a lasciare. “Vado avanti a sei antibiotici al giorno” – ha precisato il comico con Milly Carlucci che si è scusata con lui. “All’inizio non lo sapevo e ti chiedo scusa perché sono sembrata indifferente. Non so come hai fatto a resistere ed a venire in pista”. – ha aggiunto sottolineando che è un addio che le strappa il cuore a pezzettini.

‘Vado avanti a sei antibiotici al giorno, un semino si è infilato in mezzo ai denti: mi hanno operato d’urgenza’

Lino Banfi ha poi spiegato che è stato costretto a ricorrere agli antibiotici per dei semini. “Ho sei punti in bocca. Mi hanno tolto due denti miei e uno non mio. Tutto per un semino. Il medico mi ha detto di andare a fare una radiografia, che se i denti si muovevano poteva esserci una lesione. Io ho mangiato un cachi alla vaniglia, ho tolto tutti i semi, era rimasta la polpa. Dentro c’era un semino. Si è infilato in mezzo ai denti e ho sentito qualcosa. Ormai si era lesionato. Mi hanno fatto la radiografia. Mi hanno operato d’urgenza, l’intervento è durato due ore e un quarto, mi hanno tolto due denti”.

Prima di lasciare lo studio ha ballato con la figlia Rosanna sulle note di La cura di Franco Battiato. “Ti sei divertito e ci hai fatto piangere. Ora è il momento di tornare a casa” – ha sottolineato l’artista.