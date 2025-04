Lorenzo Spolverato rompe il silenzio su Shaila Gatta: ‘Si è rivista nei nostri video e si è vergognata’

Lorenzo Spolverato durante la diretta Instagram

Quattro ore di confronto in auto: ‘Shaila ha deciso di fare un passo indietro’



Lorenzo Spolverato ha voluto raccontare tutta la verità sulla sua relazione con Shaila Gatta in una diretta Instagram molto attesa dai fan. Il modello ha rivelato i retroscena della lunga videochiamata con l’ex velina, un confronto durato oltre quattro ore — rigorosamente in auto, “tanto che alla fine la batteria si è scaricata” – ha precisato ironicamente.

Il contatto con Shaila è arrivato inaspettato: “Non avevo il suo numero. Ho provato a cercarla in tutti i modi, anche passando per suo padre. Lei è uscita prima dalla casa e io avevo bisogno di capire cosa fosse successo. Avrei voluto delle spiegazioni durante la finale”, ha raccontato Lorenzo.

La prima cosa che mi ha colpito?

Gli occhioni sinceri, lo sguardo molto attento (ad un argomento che a lui sta particolarmente a cuore) e rivolto verso l’alto come a cercare ricordi e a riordinare le idee. #shailenzo



pic.twitter.com/JkfpaJz8eC — 🅼🅾🅽🅸🅲🅰 (@Monica060484) April 21, 2025

‘Si è vergognata di alcuni momenti nella casa’: i motivi della rottura

Durante il lungo confronto, Shaila ha confessato di non essersi riconosciuta nei video della loro storia vissuta all’interno del Grande Fratello: “Mi ha mandato dei filmati dove diceva di sentirsi manipolata, di aver passato il limite, e che non si piaceva nel modo in cui si era comportata”.

È stato questo a convincerla che la relazione con Lorenzo non fosse quella giusta per lei. Una scelta sofferta, ma netta. “Non vuole una relazione come quella che abbiamo avuto lì dentro”, ha spiegato Spolverato.

‘Mi scuso se mi sono spinto oltre’, le parole di supporto per Shaila

Lorenzo, da parte sua, ha ammesso i suoi errori: “In certi momenti la passione ha preso il sopravvento, dimenticando che c’erano delle telecamere. Se mi sono spinto oltre, chiedo scusa”.

Nonostante la distanza e le divergenze, Spolverato ha lasciato aperto uno spiraglio riservando parole al miele a Shaila Gatta. “Il 23 fa uscire la sua linea. Io qui la sponsorizzo e le auguro il meglio perché so anche come è arrivata a raggiungere i suoi obiettivi. Non è stato facile perché è nata in un quartiere difficile e si è un attimo reinventata.

Ed è stato difficile uscire dalla casa e vedere tutto quell’odio che deve terminare nei confronti miei e suoi. Lei non se l’aspettava ed è stato brutto. Quest’odio non è costruttivo. Supporto e sostegno nei confronti suoi in questo momento difficile”.

‘Deluso da alcuni gieffini’: le stoccate (velate) agli ex coinquilini

La diretta non è stata solo un momento di riflessione sentimentale. Lorenzo ha anche lanciato alcune frecciatine ad ex concorrenti del Grande Fratello — senza mai citarli direttamente: “Ci sono persone che dentro stimavo, con cui speravo di costruire qualcosa anche fuori. Ma una volta usciti, sono sparite”.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sarebbero, secondo molti follower, i destinatari del messaggio. “Io do sempre la possibilità alle persone di farsi conoscere meglio, ma vedere certi atteggiamenti mi ha deluso. Coltivo i rapporti che sento sinceri. Altri non li ho più visti, né sentiti”.