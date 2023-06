Lascia il marito malato di cancro, life coach russa travolta dagli insulti: ‘Ho dovuto fare 3 anni di terapia’

É finita nel mirino dei social per aver raccontato di aver lasciato il marito quando ha scoperto che aveva un cancro ai testicoli. Un male che non ha dato scampo all’uomo.

Yana Fry ha scoperto che il marito aveva un cancro ai testicoli tre mesi dopo le nozze

Yana Fry, 40 anni, si è sposata all’età di 22 anni con un uomo più grande (aveva 37 anni il giorno delle nozze). La life coach di San Pietroburgo, Russia , che ora vive a Singapore, ha spiegato che alla lunga ha compreso di aver detto sì al partner troppo frettolosamente.

Quando si sono trasferiti a New York per motivi di lavoro la donna ha iniziato a soffrire perché restava a lungo sola. “All’epoca stavo imparando l’inglese. Non avevo amici, né parenti. Ero in totale isolamento senza un sistema di supporto e mio marito era sempre fuori per lavoro”.

Al marito è stato diagnosticato un cancro ai testicoli tre mesi dopo il matrimonio. Ero in uno stato di shock. Quando ho sentito la diagnosi per la prima volta, mi ci sono voluti sei mesi per riuscire anche solo a pronunciare la parola cancro. Nessuno mi ha chiesto se avevo bisogno di supporto in un momento così difficile”. Nel frattempo lo stato di salute dell’uomo è peggiorato.

‘La famiglia del mio ex è rimasta delusa e quando è morto non mi ha neanche avvertito’

“Speravo per il meglio per il mio ex marito, ma poi gli anni sono passati e ho iniziato a perdere la speranza. Sono passati cinque anni con tutti i trattamenti e ha iniziato a cambiare le dinamiche all’interno della nostra relazione”. La svolta dopo la morte di un caro amico di Yana. All’età di 27 anni ha preso la decisione di separarsi ma ha proseguito ad accompagnare l’uomo agli appuntamenti medici dopo il divorzio.

“Le persone mi hanno inviato messaggi orribili. Non voglio chiamarlo odio, ma ci si avvicinava. Le persone soffrivano e volevano incolpare qualcuno. La sua famiglia era così delusa. Quando è morto due anni dopo erano così arrabbiati che non hanno nemmeno sentito il bisogno di informarmi che non c’era più” – ha spiegato Yana Fry sottolineando che ha dovuto fare tre anni di terapia per superare il disagio che provava che l’aveva portata a sentirsi una persona orribile.