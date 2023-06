Maturità 2023, la 90enne Imelda Starnini tra gli studenti per realizzare il sogno di una vita

Imelda Starnini è la studentessa novantenne che sta sostenendo la maturità all’Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello, in provincia di Perugia.

“Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita ed a questa età ho deciso di rimettermi in gioco ed affrontare questo esame, un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito” – ha dichiarato Imelda Starnini, nata il 3 febbraio del 1933. Nonna Imelda si è messa a studiare notte e giorno per coronare il sogno di una vita. La novantenne ha raccontato che la zia non la fece studiare per diventare maestra elementare, ma la iscrisse ad una scuola di taglio e cucito alla fine della guerra.

Tra gli alunni dell’Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello: ‘Senza sacrificio non si ottiene nulla’

“Ora sono qui e grazie all’aiuto della mia famiglia inizio il percorso di prove, che spero, mi condurranno ad ottenere il diploma” – ha aggiunto Imelda Starnini, tra gli studenti impegnati nella Maturità 2023 all‘Istituto San Francesco di Sales. “Li abbraccio tutti questi bellissimi giovani che oggi qui con me ed in tutta Italia sono pronti a superare gli ostacoli degli esami: lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione. Bisogna crederci, così mi hanno insegnato i miei genitori. Avanti ragazzi ora non si scherza più” – ha sottolineato rivolgendosi agli altri maturandi.