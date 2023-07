Luciana Littizzetto morsa da un ragno violino, Fazio fa una battuta e i social si dividono

Il morso di un ragno violino e la grande paura di Luciana Littizzetto. L’artista ha raccontato, durante la presentazione dei palinsesti Discovery, il suo primo approccio al ‘veleno’ con la nuova avventura televisiva.

Luciana Littizzetto morsa senza conseguenze mentre realizzava il promo della nuova stagione di Che tempo che fa

L’episodio si è verificato mentre girava il promo della nuova stagione di Che tempo che fa. Per fortuna il pericoloso insetto non ha creato gravi conseguenze alla comica, che da settembre sarà anche in giuria a Tu si que vales.

Il morso del ragno violino, infatti, in soggetti più delicati può comportare anche conseguenze letali. La vicenda è stata commentata con ironia da Fabio Fazio, impegnato nella presentazione di Che tempo che fa che da metà ottobre andrà sul Nove.

La battuta di Fabio Fazio: ‘Povera bestia’

“Pensa, povera bestia” – ha detto il conduttore. Non è tardata ad arrivare la replicata di Luciana Littizzetto: “Vi rendete conto com’è stare con lui”. Un siparietto che da sempre caratterizza Che tempo che fa ma sui social in molti non ha apprezzato l’uscita di Fazio data la pericolosità del ragno violino