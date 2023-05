Littizzetto senza freni: ‘Fanno fare l’Angelus a Porro e ricevere Kirill da Giletti?’, che stoccate a Salvini

Non sono mancate le allusioni all’addio alla Rai con stoccate a Matteo Salvini nel corso della puntata di Che tempo che fa del 21 maggio. “

Luciana Littizzetto a Fazio: ‘Rai significa paradiso ma non siamo ancora santi’

Questo lo puoi lasciare alla Rai” – facendo riferimento al completo indossato da Fabio Fazio per poi chiedergli se la scrivania con l’acquario l’avrebbero portata a Discovery. “Dobbiamo vedere cosa portare, Filippa (Lagerbäck ) la portiamo?” – ha aggiunto l’artista con il conduttore che ha provato a frenarla. “Non dire cose sconvenienti”.

“Ho scoperto che in bielorusso, rumeno e moldavo che sono le tre etnie che sono presenti in casa mia come direbbe il ministro Lollobrigida Rai significa paradiso. Tu 40 anni e io più di 20 siamo stati qui e non siamo ancora santi ma com’è possibile? Tu devi aver toccato qualche mela”. Poi il riferimento ad un sondaggio fatto in un programma di Tv8. “É emerso che gli uomini italiani vorrebbero svegliarsi con la mia voce. Non tutti, i miei figli… Salvini”.

L’artista torinese punzecchia Salvini: ‘É riuscito a non conseguire la laurea dopo 12 anni fuori corso’

Altre punzecchiature sono arrivate quando ha parlato dell’incontro tra Giorgia Meloni e Papa Francesco. “Secondo te voglio mandare via anche il Papa? Ma vuoi dirmi che fanno fare l’Angelus a Porro. Fanno ricevere il Patriarca Kirill da Giletti... “. Poi nuove sul leader della Lega facendo riferimento al caro affitto per gli stupendi.

“Non tutti quelli che fanno parte della nostra classe dirigente sono laureati… Non lo è la nostra Premier Meloni, non lo è Gigione Di Maio, appena eletto inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico , non lo è il vice premier Salvini che straordinariamente è riuscito a non conseguire la laurea dopo 12 anni fuori corso”.