Claudio Baglioni, gli ultimi 1000 giorni: l’annuncio del cantautore

Altri mille giorni. Come una delle sue canzoni più famose. E poi Claudio Baglioni dirà addio alle scene musicali entro il 2026.

”Mi sento di aver tagliato il traguardo di 60 anni e ho deciso di concedermi il giro d’onore e chiudere questa bellissima storia umana e musicale, piena di soddisfazioni, con tutte le curve in alto e in basso che mi ha concesso” – ha annunciato a sorpresa l’artista a poche ore dalla prima tappa milanese del suo ‘a Tuttocuore’ tour, rendendo nota la decisione di voler far calare il sipario sulla sua carriera lunga 60 anni. ”La vita è adesso. Tante volte ho pensato sempre al dopo è mai tanto al presente” – ha spiegato il cantante incontrando la stampa.

Una carriera unica e irripetibile quella di Baglioni, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live.

I suoi sono stati 60 anni vissuti a tutta musica, con 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo in 12 album registrati dal vivo e 17 in studio, tra i quali il disco d’esordio, il più venduto di sempre della discografia italiana ‘La vita è adesso’. ”Temo il giorno della delusione, in cui si diventa un po’ macchiette, con le fotografie da restaurare, per non violare questa immagine da semidio, e non c’è niente di presuntuoso in quello che dico. Non voglio arrivare a quello e ho bisogno di mettere in una cornice le cose che farò. È anche un organizzare un ultimo giro, un’ultima corsa. L’impresa questa volta è più studiata” – ha ammesso Baglioni.

Era il 1964 quando il cantautore, appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka ‘Ogni volta’. ”Era un festival piccolissimo di voci nuove e da allora sono passati 60 anni e ogni volta è stata una sorta di gara, in fondo anche la parola concerto vuol dire questo: facciamo una gara insieme e io ho avuto questo privilegio. Era una sfida col mio compagno di giochi vedere chi sarebbe arrivato primo nella graduatoria e poi è stata la mia vita” – – ha ricordato emozionato il cantante. Nel frattempo Sony Music ha acquistato l’intero catalogo di Claudio Baglioni