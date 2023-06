Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, l’indiscrezione di Rosica: ‘Si vedono in segreto’

Una relazione nella casa del GF Vip che ha vissuto diversi alti e bassi e che si è conclusa poche settimane dopo la chiusura della sesta edizione del reality show con un comunicato stampa diffusa dall’Ansa.

Manuele Bortuzzo e Lulù Selassiè avrebbero ripreso a frequentarsi: l’indiscrezione di Alessandro Rosica

Il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ha infiammato e fatto discutere i telespettatori, diviso le fandom e fatto sperare chi sognava un ritorno di fiamma. In tal senso un’indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica ha infiammato i social. Quest’ultimo ha spiegato sul suo profilo social di aver appurato con un collega che “Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo non si sono mai lasciati. Si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti”.

Festa di compleanno per Lulù, presenti ex gieffini

L’indiscrezione non è stata commentata dai diretti interessati. Nelle ultime ore Lulù Selassiè ha condiviso una serie di Stories della festa di compleanno – il 9 giugno – alla quale hanno preso parte anche alcuni ex gieffini tra cui Alex Belli ed altri personaggi che ruotano intorno al mondo della tv. Non è passato inosservato un video condiviso dalla principessa etiope con il brano l’Alba di Ultimo come sottofondo, artista amato anche da Manuel Bortuzzo.