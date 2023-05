Mara Maionchi scatenata per i Piqued Jacks all’Eurovision: la frase colorita e la rabbia per San Marino

Non è riuscito a trattenere l’entusiasmo e si è lasciata scappare un’espressione colorita nell’esaltare la performance del gruppo italiano in gara all’Eurovision con la Repubblica di San Marino.

Mara Maionchi entusiasta della performance dei Piqued Jacks in gara per San Marino: ‘Ca..o’

Mara Maionchi ha promosso a pieni voti i Piqued Jacks, and indie toscana, che si è esibita nella seconda semifinale di giovedì 11 maggio con il brano Like an animal. Dopo un doppio caspita per sottolineare la performance della band la produttrice discografica, ex giudice di X Factor, si è lasciata scappare “Caz..” in relazione ad una possibile ammissione alla finalissima di sabato 13 maggio.

Le aspettative di Mara Maionchi sono andate deluse al momento dell’esito del televoto che non ha premiato i Piqued Jacks con la Repubblica di San Marino che è stata esclusa dalla finalissima. “Mi dispiace molto” – ha detto sconfortata la commentatrice con Gabriele Corsi che ha spiegato che ha fatto alcuni gesti eloquenti quando sono stati comunicati i qualificati. “Spettacolo bello, non siamo affatto soddisfatti – ha chiosato Mara Maionchi.

Piqued Jacks voi sarete per sempre famosi oltre che i migliori rappresentanti della storia di San Marino all’Eurovision. Europa devi tremare 🇸🇲 #eurovision pic.twitter.com/IjQFSUt7lc — Andrea Picariello (@AndreaPicariel) May 11, 2023

La rabbia per l’eliminazione del gruppo toscano dalla finalissima dell’Eurovision 2023

Hanno guadagnato l’accesso all’ultimo atto Albania, Cipro, Estonia, Belgio, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia e Slovenia. Nella finale di sabato 13 maggio dell’Eurovision 2023 entrerà in scena Marco Mengoni per l’Italia con Due Vite.