Marialuisa Jacobelli riceve il tapiro di Striscia la notizia e non fa dietrofront sul flirt con Totti

Dopo il tapiro d’oro al veleno rifiutato da Francesco Totti (ma non da Noemi Bocchi), Valerio Staffelli ha raggiunto Marialuisa Jacobelli la giornalista pizzicata dai fotografi di Gente mentre entrava e usciva da un albergo di Roma a poca distanza di tempo dall’ex capitano della Roma.

L’inviato di Striscia la notizia le ha consegnato il tapiro d’oro e l’ha stuzzicata sul presunto flirt con il pupone. “Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio” – ha commentato Marialuisa Jacobelli che nell’intervista al settimanale aveva confermato di aver incontrato l’ex calciatore in albergo. “Se ci sono le foto è evidente”. Quando l’inviato le chiede se si rimangia di aver alluso dichiarando che “due più due fa quattro…”, la giornalista aggiunge: “Due più due fa sempre quattro. Ma ho deciso di non parlare”.

Affermazioni che di fatto confermano la versione che aveva dato al settimanale Gente. Dall’altra parte Totti si era mostrato visibilmente infastidito alla consegna del tapiro e l’aveva rifiutato al rientro da Miami. Cosa che non aveva fatto Noemi Bocchi ma al momento di ripartire in auto, l’ex capitano giallorosso ha aperto la portiera e l’ha rimasto in strada.