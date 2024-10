Francesco Totti paparazzato con Marialuisa Jacobelli, la giornalista: ‘Se ci sono le foto’

Tra il sogno di rivederlo in campo a 48 anni e i riflettori del gossip che tornano ad accendersi su Francesco Totti a distanza di tre anni dalla fine della relazione con Ilary Blasi. É stato paparazzato dal settimanale Gente con la giornalista Marialuisa Jacobelli all’uscita di un albergo della capitale.

Francesco Totti torna al centro del gossip, il pupone immortalato all’uscita dell’albergo con Marialuisa Jacobelli

Nei giorni scorsi il ‘pupone’ ha riferito che in due mesi sarebbe pronto per scendere in campo in serie A e disputare almeno mezz’ora di gioco. L’ex capitano della Roma sarebbe stato anche contattato da un club. Una sfida che lo stuzzica e, probabilmente, se la proposta fosse arrivata dal club giallorosso a quest’ora starebbe già a Trigoria. Nelle ultime ore però il suo nome è tornato prepotentemente ad occupare le pagine della cronaca rosa.

Sulla copertina del settimanale Gente (in edicola giovedì 24 ottobre) Totti è stato immortalato con la giornalista Mariualuisa Jacobelli sia al momento di entrare in albergo sia all’uscita, avvenuta un’ora e mezzo dopo. Il pupone era in compagnia di un amico.

La giornalista: ‘C’è una liason fra di noi? Sì’

Contattata direttamente dal settimanale, la donna ha confermato: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente. C’è una liaison fra di noi? Sì”. La giornalista a Gente ha anche confermato di aver avuto in passato una relazione con Kylian Mbappé. “É durata qualche mese, poi è finita. Eravamo giovani con altre priorità nella vita”. Totti è ufficialmente legato a Noemi Bocchi, dopo la separazione da Ilary Blasi con cui è ancora in corso una causa in tribunale.