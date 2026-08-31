Marta muore a 27 anni dopo la caduta a Mediaset: il drammatico annuncio in diretta a “Zona Bianca” (VIDEO)

Tragedia a Mediaset, muore 27enne

Il triste annuncio di Giuseppe Brindisi

È morta in ospedale Marta, 27 anni, la giovane dipendente di Mediaset precipitata nel pomeriggio di lunedì 31 agosto da un edificio del polo televisivo di Cologno Monzese, nel Milanese. La ragazza era stata soccorsa in condizioni disperate e trasferita d’urgenza in ospedale, dove i medici avevano tentato di salvarle la vita.

A dare l’annuncio della sua morte è stato Giuseppe Brindisi, nel corso della puntata di Zona Bianca andata in onda nella serata di lunedì. Un momento particolarmente toccante, con il conduttore che ha voluto ricordare la giovane collega davanti alle telecamere.

«Questa sera, nell’anteprima di Zona Bianca, voglio parlarvi di Marta, una nostra giovane collega che oggi ci ha lasciato», ha detto Brindisi. Poi il ricordo: «Marta era qui a Mediaset tutti i giorni. Lavorava con noi e ci regalava la sua umanità e la sua dolcezza». Infine il saluto a nome dell’intera azienda: «Tutta la nostra azienda si stringe intorno alla sua famiglia che oggi sentiamo come la nostra famiglia».

La corsa in ospedale e il tentativo di salvarla

La caduta era avvenuta nel primo pomeriggio, all’interno dell’area degli studi Mediaset di Cologno Monzese. Le condizioni della giovane erano apparse immediatamente gravissime.

Sul posto erano intervenuti i soccorritori con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Marta era stata stabilizzata e trasferita d’urgenza in ospedale in codice rosso. Una volta arrivata al San Gerardo di Monza, era stata portata immediatamente in sala operatoria nel tentativo di salvarle la vita.

Per diverse ore i medici hanno tentato di contrastare la gravità delle ferite riportate nella caduta. Ma nella serata è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Marta è morta.

La giovane lavorava per il gruppo Mediaset dal 2021, con il ruolo di segretaria di redazione per Videonews, la struttura che realizza diversi programmi di informazione del gruppo.

Chi era Marta, la giovane collega di Videonews

La sua era una presenza quotidiana all’interno degli studi di Cologno Monzese. Una giovane professionista che, negli anni trascorsi a Mediaset, aveva costruito rapporti con giornalisti e colleghi della redazione.

È proprio questo il volto di Marta che è emerso nelle parole pronunciate da Brindisi: non soltanto una lavoratrice, ma una collega ricordata per umanità, dolcezza e presenza quotidiana.

La notizia ha inevitabilmente colpito l’ambiente di Videonews e l’intero gruppo televisivo. Il messaggio arrivato durante Zona Bianca ha trasformato la puntata in un momento di cordoglio per una persona che lavorava ogni giorno dietro le quinte dell’informazione televisiva.

Le indagini sulla caduta

Sul caso stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, chiamati a ricostruire con precisione cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla caduta.

Gli investigatori dovranno stabilire anche le circostanze esatte dell’episodio e verificare ogni possibile ipotesi. Al momento, infatti, non è ancora possibile stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Gli accertamenti dovranno ricostruire gli spostamenti della 27enne, verificare eventuali testimonianze e acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno del complesso.

Nelle prime ore successive all’accaduto sono circolate ricostruzioni differenti anche sull’edificio e sul piano dal quale la giovane sarebbe precipitata. Gli investigatori stanno quindi procedendo con particolare cautela per definire la dinamica senza lasciare spazio a ricostruzioni non ancora confermate.

La certezza, ora, è una sola: Marta non ce l’ha fatta. E nella serata, dalle parole di Giuseppe Brindisi, è arrivato il dolore di una redazione e di un’azienda che hanno perso una giovane collega.