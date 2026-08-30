Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati tornano insieme sui social, lui replica a una follower

Gaetano Fidanzati e Belen Rodriguez

Gli scatti su Instagram della vacanza in Grecia

Altro che rottura. Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati sono tornati insieme e sono in Grecia, dove entrambi stanno condividendo sui social immagini e video della loro vacanza. Un ritorno di coppia che arriva dopo giorni di distanza, indiscrezioni e dichiarazioni che avevano fatto pensare a una possibile fine della relazione.

A raccontare la nuova fase sono soprattutto le Stories e i contenuti pubblicati sui rispettivi profili Instagram. Belen mostra Gaetano in alcuni momenti della giornata, mentre anche il personal trainer condivide immagini della permanenza in Grecia. E la geolocalizzazione riconduce alla vacanza ellenica, con Mykonos indicata nei contenuti legati al viaggio

Belen e Gaetano di nuovo insieme: la doccia, la piscina e il gelato

Il primo segnale arriva dai video pubblicati da Belen. In uno dei filmati Gaetano Fidanzati è protagonista di una scena decisamente quotidiana: prima si fa una doccia e poi si tuffa in piscina. Belen lo riprende con il suo consueto tono ironico e affettuoso.

In un’altra Stories, invece, il personal trainer è a letto mentre mangia un gelato. Anche qui Belen interviene scherzando sul suo spuntino, che viene presentato come una sorta di snack proteico.

Sono immagini leggere, quasi domestiche, ma proprio per questo particolarmente significative dopo settimane in cui la coppia era stata raccontata come lontana.

E soprattutto non si tratta di un contenuto isolato: anche Gaetano Fidanzati sta pubblicando sui suoi social immagini della vacanza, contribuendo a rendere evidente che i due stanno trascorrendo nuovamente del tempo insieme.

Il video sulla golf cart: «Andiamo a giocare a tennis»

Poi arriva un altro momento che racconta ancora meglio il clima ritrovato.

Belen e Gaetano sono insieme su una piccola auto elettrica, una golf cart. Lui è alla guida, lei tiene il telefono e registra il video-selfie. La showgirl parla in spagnolo e dice: «Andiamo a giocare a tennis».

Poi Belen si appoggia alla spalla di Gaetano. Lui si volta verso la telecamera e sorride. I due fanno anche il segno della V, gesto che può richiamare la vittoria o la pace.

Un’immagine che, alla luce di quanto accaduto nelle ultime settimane, vale più di molte dichiarazioni.

Gaetano Fidanzati ha risposto anche ad un commento piccato di una follower (“Un altro che deve ringraziare a Belen, fino a un mese fa nessuno sapeva della sua esistenza”) su un post della vacanza a Mykonos condivisa su Instagram. “A me basta che ora tu sai che esisto e sono a posto”.

Gaetano Fidanzati replica alla provocazione social

La Grecia dopo i giorni della crisi

La vacanza in Grecia arriva dopo un’estate che per la coppia aveva preso una piega completamente diversa.

Belen era stata lontana da Gaetano durante il periodo di Ferragosto e la sua permanenza in Sardegna aveva alimentato il gossip. Alcune fotografie della showgirl durante una serata a Porto Rafael, in compagnia di un uomo, avevano fatto crescere le indiscrezioni.

Belen aveva contestato quella ricostruzione, spiegando che le immagini erano state interpretate in maniera fuorviante e che quella sera era in compagnia di amici.

Nel frattempo, Gaetano era rimasto lontano da lei. Il personal trainer aveva raccontato di essere rientrato a Milano e di avere scelto di non raggiungere Belen, spiegando che tra i due erano nate discussioni dopo l’arrivo della showgirl in Sardegna e che alcune questioni dovevano ancora essere chiarite.

Nei giorni successivi, però, lo stesso Fidanzati aveva ridimensionato l’ipotesi dell’addio, sostenendo che la storia con Belen fosse ancora aperta.