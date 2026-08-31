Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai: la lettera ai vertici, il possibile approdo a Mediaset e la posizione di Viale Mazzini

Francesca Fagnani e Maria De Filippi potrebbero ritrovarsi a Mediaset

La conduttrice avrebbe chiesto di chiudere in anticipo l’esclusiva con la tv di Stato

Francesca Fagnani potrebbe lasciare la Rai. La conduttrice di Belve, uno dei volti più riconoscibili dell’intrattenimento del servizio pubblico, avrebbe già formalizzato nei mesi scorsi la propria intenzione di interrompere in anticipo il rapporto con l’azienda.

Secondo quanto riferito da Adnkronos, Fagnani avrebbe fatto arrivare ai vertici Rai, attraverso il proprio procuratore, una lettera già nel giugno scorso, prima della presentazione dei palinsesti, comunicando la volontà di risolvere il contratto di esclusiva che la lega a viale Mazzini fino alla primavera del 2027.

Una mossa che avrebbe creato non pochi malumori ai piani alti della Rai e aperto una partita delicata sul futuro della conduttrice.

I malumori di Fagnani e il futuro di Belve

Alla base della decisione ci sarebbe, secondo le indiscrezioni, un rapporto di fiducia compromesso con una parte dell’azienda. Fagnani sarebbe rimasta amareggiata da alcune scelte che, dal suo punto di vista, non avrebbero valorizzato adeguatamente il suo ruolo e la sua professionalità.

Tra gli elementi che avrebbero alimentato il malcontento ci sarebbe anche la scelta di non affidarle la conduzione di Chi l’ha visto?, dopo l’uscita di scena di Federica Sciarelli.

Ma a pesare sarebbe anche la gestione di Belve. Nonostante il programma sia stato inserito nei palinsesti Rai dal 20 ottobre al primo dicembre, nelle scorse settimane non sarebbe ancora stato definito un vero e proprio piano di produzione. La macchina, però, non si sarebbe mai fermata e le prime riunioni operative sarebbero imminenti.

Il programma resta infatti uno dei prodotti di punta della Rai, tanto da rientrare anche nel pacchetto destinato a Disney+ nell’ambito dell’accordo tra il servizio pubblico e il colosso dello streaming.

La Rai non vuole perdere la sua conduttrice

Da viale Mazzini, almeno ufficialmente, arrivano però segnali completamente diversi rispetto all’ipotesi di un divorzio.

Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, ha definito Fagnani «un asset fondamentale e una risorsa preziosa» per la direzione, ricordando che la giornalista ha un contratto di esclusiva con l’azienda.

«Durante l’estate ci sono state varie interlocuzioni sugli sviluppi del programma. Oggi siamo al lavoro», ha spiegato Di Liberatore.

Una presa di posizione che lascia intendere come la Rai non consideri affatto chiusa la partita e punti ancora sulla conduttrice e sul suo programma.

Mediaset alla finestra: l’ipotesi con Mentana

Se l’addio dovesse concretizzarsi, naturalmente, si aprirebbe immediatamente la corsa alla prossima destinazione di Fagnani.

Tra le ipotesi circola soprattutto Mediaset. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe infatti da tempo una considerazione positiva della giornalista, che negli anni ha costruito rapporti con diversi protagonisti del Biscione.

Tra questi c’è Maria De Filippi, più volte ospite di Belve, un rapporto che potrebbe favorire un eventuale dialogo con il gruppo di Cologno Monzese.

Ancora più suggestiva è l’ipotesi di un arrivo in coppia con Enrico Mentana, qualora il direttore del TgLa7 decidesse di tornare a Mediaset, scenario che viene indicato come possibile a partire da gennaio 2027.

Per ora, però, si tratta di scenari. L’unico elemento concreto è la lettera che Fagnani avrebbe inviato alla Rai a giugno per chiedere la risoluzione anticipata del contratto. E proprio mentre l’azienda è alle prese con il caso Sigfrido Ranucci e con le polemiche su Report, un eventuale addio di Fagnani aprirebbe un altro fronte particolarmente delicato per viale Mazzini.