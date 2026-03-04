Massimo Caputi in lutto: ‘Roberta, il mio cuore è a pezzi’, l’improvvisa morte e il commovente addio alla moglie

Massimo Caputi con la moglie

La drammatica notizia sui social: il messaggio di Massimo Caputi

Un annuncio che spezza il cuore è arrivato nelle ultime ore direttamente dal profilo Instagram di Massimo Caputi. Il noto giornalista sportivo, 64 anni, ha comunicato la morte improvvisa della moglie Roberta Sciubba, lasciando un messaggio di addio intriso di dolore e amore.

“Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile. Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare”.

Le parole, accompagnate da uno scatto che li ritrae sorridenti insieme, hanno commosso i follower del giornalista e l’intero mondo dello sport italiano, mostrando un lato di Caputi finora poco noto: la profondità del suo affetto e la sua vulnerabilità.

Roberta Sciubba: donna coraggiosa e pilastro della famiglia Caputi

Roberta Sciubba, scomparsa a 64 anni, lascia anche il figlio Lorenzo. Nella lunga dedica social, Caputi ha voluto sottolineare il coraggio della moglie:

“Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio”.

Un tributo intenso che racconta non solo la perdita di una compagna di vita, ma anche quella di un punto di riferimento per la famiglia, testimone di un amore lungo e profondo, lontano dalle luci dei riflettori.

Il giornalista ha sempre mantenuto un profilo riservato sulla sua vita privata, rendendo ancora più toccante questo messaggio aperto al pubblico: una confessione sincera e struggente che svela la fragilità di un uomo noto per la sua carriera sportiva e televisiva.

Il ricordo e il cordoglio dei follower

Il post di Caputi ha immediatamente raccolto migliaia di reazioni e messaggi di solidarietà da amici, colleghi e fan. Commenti pieni di affetto, che sottolineano il legame unico tra i due e l’enorme dolore per una perdita così improvvisa.

Molti hanno definito Roberta “una donna straordinaria” e “un esempio di coraggio”, ricordando l’eleganza e la discrezione con cui ha sempre accompagnato il marito nel corso della sua carriera. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto percepibile non solo nella vita privata di Caputi, ma anche in chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Un addio che parla di amore e resilienza

Nelle parole del giornalista, il dolore si mescola alla volontà di continuare a vivere con la forza che Roberta stessa gli aveva trasmesso:

“Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi”.

Un messaggio che racconta quanto il legame tra marito e moglie fosse profondo, un legame capace di resistere anche all’addio più doloroso. La dedica di Caputi diventa così un simbolo di amore, coraggio e resilienza, un invito a trasformare il dolore in ricordo e memoria duratura.

La riservatezza della vita privata: un valore prezioso

Nonostante la notorietà del marito, Roberta Sciubba aveva sempre mantenuto un profilo basso, concentrandosi sulla famiglia e sulla propria vita lontano dai riflettori. Questo rende ancora più significativo il gesto di Caputi, che sceglie i social per condividere il proprio dolore e la propria memoria, rompendo il silenzio con sincerità e delicatezza.

Una vicenda che commuove e ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, e quanto l’amore e la memoria delle persone care siano i pilastri su cui costruire il domani, anche dopo la perdita più dolorosa.