Valeria Marini in lacrime in tv: ‘Frassica mi ha offesa’, poi lascia lo studio

La battuta a Sanremo 2026 che ha ferito Valeria Marini
Momento di forte tensione televisiva per Valeria Marini, che oggi a La Volta Buona è scoppiata in lacrime parlando di una battuta fatta da Nino Frassica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo.
Nel corso di uno sketch sul palco dell’Ariston, il comico aveva ironizzato sull’assenza della showgirl dalla manifestazione:
“Recentemente ha fatto un’operazione alle labbra, si è gonfiata”.
Frassica aveva anche imitato la voce della Marini. Una gag che, tornata in studio dopo aver rivisto il filmato, la showgirl ha definito “terribilmente offensiva”.
“Ci ho pianto e ci piango ancora”
Visibilmente provata, Marini non è riuscita a trattenere le lacrime:
“Non è piaciuto a nessuno. Io ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l’ho trovato offensivo. Ci ho pianto e ci piango ancora”.
La showgirl ha spiegato di aver sentito Frassica telefonicamente dopo il Festival:
“Mi ha chiesto scusa”.
Ma per lei non è sufficiente.
“Sto aspettando ancora le scuse pubblicamente”.
L’uscita dallo studio e il ritorno
Presa dalla rabbia e dall’emozione, Valeria Marini si è alzata dal divano del programma condotto da Caterina Balivo per lasciare lo studio:
“Vi saluto, scusate. Sono stanca di questi luoghi comuni sui personaggi dello spettacolo. Denigrare e disprezzare chi ha successo mi urta tanto”.
In studio è calato il silenzio. Poi la Balivo ha cercato di mediare, invitandola a restare e sottolineando che il comico aveva ironizzato anche su altri artisti.
Dopo qualche istante, Marini è tornata a sedersi, ribadendo però il suo punto:
“Perché denigrarmi? Aspetto le scuse il giorno della festa della donna. Io sono una persona sincera, Nino Frassica lo stimo molto, Carlo Conti lo adoro. È stata una battuta infelice”.
Polemica o sensibilità ferita?
La vicenda riaccende il dibattito sul confine tra satira e offesa personale, soprattutto quando si toccano aspetti fisici o presunti ritocchi estetici.
Per Valeria Marini, la gag non è stata semplice ironia ma un attacco personale che l’ha ferita profondamente. Per altri, si tratta di uno sketch in linea con lo stile surreale e dissacrante di Frassica.
Resta ora da capire se arriveranno le scuse pubbliche richieste dalla showgirl e se la polemica si chiuderà qui o continuerà a far discutere anche fuori dagli studi televisivi.