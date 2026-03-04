Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Valeria Marini in lacrime in tv: ‘Frassica mi ha offesa’, poi lascia lo studio

DiRedazione

Pubblicato: 4 Mar, 2026 - ore: 22:19 #La volta buona, #Nino Frassica, #Valeria Marini
Valeria MariniValeria Marini

La battuta a Sanremo 2026 che ha ferito Valeria Marini

Momento di forte tensione televisiva per Valeria Marini, che oggi a La Volta Buona è scoppiata in lacrime parlando di una battuta fatta da Nino Frassica durante l’ultima serata del Festival di Sanremo.

Nel corso di uno sketch sul palco dell’Ariston, il comico aveva ironizzato sull’assenza della showgirl dalla manifestazione:

“Recentemente ha fatto un’operazione alle labbra, si è gonfiata”.

Frassica aveva anche imitato la voce della Marini. Una gag che, tornata in studio dopo aver rivisto il filmato, la showgirl ha definito “terribilmente offensiva”.

“Ci ho pianto e ci piango ancora”

Visibilmente provata, Marini non è riuscita a trattenere le lacrime:

“Non è piaciuto a nessuno. Io ho lavorato con lui e ci sono rimasta malissimo, l’ho trovato offensivo. Ci ho pianto e ci piango ancora”.

La showgirl ha spiegato di aver sentito Frassica telefonicamente dopo il Festival:

“Mi ha chiesto scusa”.

Ma per lei non è sufficiente.

“Sto aspettando ancora le scuse pubblicamente”.

L’uscita dallo studio e il ritorno

Presa dalla rabbia e dall’emozione, Valeria Marini si è alzata dal divano del programma condotto da Caterina Balivo per lasciare lo studio:

“Vi saluto, scusate. Sono stanca di questi luoghi comuni sui personaggi dello spettacolo. Denigrare e disprezzare chi ha successo mi urta tanto”.

In studio è calato il silenzio. Poi la Balivo ha cercato di mediare, invitandola a restare e sottolineando che il comico aveva ironizzato anche su altri artisti.

Dopo qualche istante, Marini è tornata a sedersi, ribadendo però il suo punto:

“Perché denigrarmi? Aspetto le scuse il giorno della festa della donna. Io sono una persona sincera, Nino Frassica lo stimo molto, Carlo Conti lo adoro. È stata una battuta infelice”.

Polemica o sensibilità ferita?

La vicenda riaccende il dibattito sul confine tra satira e offesa personale, soprattutto quando si toccano aspetti fisici o presunti ritocchi estetici.

Per Valeria Marini, la gag non è stata semplice ironia ma un attacco personale che l’ha ferita profondamente. Per altri, si tratta di uno sketch in linea con lo stile surreale e dissacrante di Frassica.

Resta ora da capire se arriveranno le scuse pubbliche richieste dalla showgirl e se la polemica si chiuderà qui o continuerà a far discutere anche fuori dagli studi televisivi.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Cazzullo contro Sal Da Vinci: ‘Canzone da matrimonio della camorra’, è bufera social

Mar 4, 2026 Redazione
Gossip e TV

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini verso l’ingresso: lo spoiler in diretta Rai

Mar 4, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Laura Pausini ha anticipato la vittoria a Sal Da Vinci a Sanremo 2026? Il fuorionda e cos’ha detto davvero

Mar 3, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Valeria Marini in lacrime in tv: ‘Frassica mi ha offesa’, poi lascia lo studio

Attualità

Ergastolo per Giacomo Friso: uccise l’amico con 4 coltellate e scatto selfie, c’è l’aggravante dei futili motivi

Attualità

Tragedia a Porcia: trovato morto il patron di TelePordenone Mario Ruoso, ferita alla testa e mistero

Attualità

‘Sono morti naturali’: Luca Spada rompe il silenzio sulle accuse di omicidio

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.